Ρόδος: Συνελήφθη 41χρονος που καταζητείτο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

Συνελήφθη στη Ρόδο 41χρονος αλλοδαπός, μετά από έλεγχο σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με τις αστυνομικές Αρχές να διαπιστώνουν διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία για ανθρωποκτονία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Συνεχιζόμενη διερεύνηση και διαδικασίες έκδοσης

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου βρέθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατά τη διάρκεια ταυτοποίησης εντός προκαθορισμένων ελέγχων δεν απέφυγε τον εντοπισμό διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Η αρχική αφορμή για τον έλεγχο ήταν καταγγελία που αφορούσε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και όχι άμεσα την υπό διερεύνηση ανθρωποκτονία.

Κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές νομικές διαδικασίες που προβλέπονται για περιπτώσεις διεθνών ενταλμάτων και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εξέταση του αιτήματος πιθανής έκδοσης του υπόπτου στη γειτονική χώρα. Οι διαδικασίες αυτές υπάγονται σε συγκεκριμένα νομικά στάδια και χρονικές προθεσμίες, καθώς και σε όρους του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τα εντάλματα σύλληψης.

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την καθημερινή εργασία των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, που, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μέσω ελέγχων για διαφορετικά περιστατικά, μπορούν να οδηγηθούν σε υποθέσεις υψηλής σοβαρότητας. Η συνεργασία με εισαγγελικές αρχές και ξένες δικαστικές αρχές αποτελεί βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών.

Για την τοπική κοινωνία της Ρόδου, η σύλληψη σηματοδοτεί την ενεργοποίηση μηχανισμών δημόσιας ασφάλειας και δικαστικής διαδικασίας. Κάτοικοι και φορείς παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ οι Αρχές επισημαίνουν την ανάγκη συνεργασίας και ενημέρωσης στα πλαίσια σεβασμού των νομικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων του συλληφθέντος.

Η υπόθεση παραμένει σε στάδιο προκαταρκτικής διαχείρισης από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Οτιδήποτε νεότερο ή σχετικό με τις αποφάσεις για την πιθανή έκδοση θα ανακοινωθεί μέσω των επίσημων οδών από την Εισαγγελία ή την Αστυνομία.

Ημερομηνία σύλληψης: 13/7

13/7 Ηλικία: 41 ετών

41 ετών Διατάξεις: Διεθνές ένταλμα σύλληψης από Τουρκία για ανθρωποκτονία από πρόθεση