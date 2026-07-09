Εντατικά αντιπλημμυρικά έργα στη Ρόδο: προτεραιότητα στην προστασία υποδομών και κατοίκων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προωθεί παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στη Ρόδο, με έμφαση σε έργα πεδίου όπως η Παστίδα, ενώ ο περιφερειάρχης επισημαίνει την ευθύνη της αυτοδιοίκησης για την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών.

Προσανατολισμός σε έργα πεδίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε την προώθηση σημαντικών αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του πληθυσμού και των υποδομών απαιτεί όχι λόγια αλλά συνεχόμενη εργασία στο πεδίο. Η Ρόδος καταγράφεται ως το νησί με το μεγαλύτερο βάρος των πλημμυρικών φαινομένων στην περιφέρεια, συγκεντρώνοντας το 50% των περιστατικών των τελευταίων 50 ετών.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα των παρεμβάσεων αναφέρεται η περιοχή της Παστίδας, όπου έργα σχεδιασμένα και σε μεγάλο μέρος υλοποιημένα στοχεύουν στην προστασία ακόμα και εντός του οικισμού από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Δήλωση και πολιτικό πλαίσιο

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων είναι ζήτημα ευθύνης και ότι η Περιφέρεια συνεχίζει «εντατική δουλειά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». Στην ανάρτηση επισημαίνεται επίσης ότι, παρά τη νομοθετική δυνατότητα άλλων φορέων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τέτοιου είδους έργα, στη Ρόδο η Περιφέρεια έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην κλίμακα των παρεμβάσεων.

«Εμείς συνεχίζουμε την εντατική δουλειά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Με σχέδιο, επιμονή και δουλειά στο πεδίο. Γιατί η προστασία των ανθρώπων, των περιουσιών και των υποδομών του νησιού δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων. Είναι αντίληψη και αίσθημα ευθύνης.»

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους της Ρόδου οι στοχευμένες παρεμβάσεις σημαίνουν μειωμένο κίνδυνο για σπίτια και επιχειρήσεις σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών συμβάντων. Η έμφαση σε έργα όπως αυτά στην Παστίδα υποδεικνύει ότι η Περιφέρεια προτεραιοποιεί σημεία με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες.

Προστασία κατοικιών: έργα οχετών και διαχείρισης ομβρίων σε περιοχές με ιστορικό πλημμύρων.

έργα οχετών και διαχείρισης ομβρίων σε περιοχές με ιστορικό πλημμύρων. Υποδομές: παρεμβάσεις σε δίκτυα και δρόμους για μείωση αποκοπών και ζημιών.

παρεμβάσεις σε δίκτυα και δρόμους για μείωση αποκοπών και ζημιών. Συντονισμός: η Περιφέρεια δηλώνει ότι αναλαμβάνει ενεργό ρόλο παράλληλα με άλλους φορείς.

Η αναφορά στην ποσοστιαία επιβάρυνση της Ρόδου εντός της περιφέρειας καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή προγραμματισμό και συντήρηση των παρεμβάσεων, ιδιαίτερα ενόψει της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων ακραίων φαινομένων.

Στοιχείο Περιγραφή Νησί με μεγαλύτερο φορτίο Ρόδος — συγκεντρώνει το 50% των πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Ενδεικτική τοποθεσία έργων Παστίδα — έργα εντός οικισμού και περιμετρικά

Οι επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας αφορούν την ολοκλήρωση προγραμματισμένων έργων και τη συνέχιση παρεμβάσεων με «σχέδιο, επιμονή και δουλειά στο πεδίο», όπως επισημαίνεται στην επίσημη τοποθέτηση. Για τους κατοίκους σημαίνει παρακολούθηση των έργων, ενημέρωση για μετακινήσεις ή προσωρινές παρεμβάσεις και προσδοκία μείωσης του κινδύνου από μελλοντικά πλημμυρικά επεισόδια.

Η εξέλιξη των παρεμβάσεων στη Ρόδο θα παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές και τους πολίτες, καθώς το μέγεθος των αναγκών απαιτεί συντονισμό ανάμεσα σε φορείς και συνέχιση των εργασιών στο πεδίο.