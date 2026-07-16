Εξαρθρωμένο κύκλωμα διακίνησης κάνναβης στη Ρόδο: δύο συλλήψεις και μεγάλες κατασχέσεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν στη Ρόδο δύο άνδρες —κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, όχημα και ζυγαριά ακριβείας— ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα με κακουργηματικές κατηγορίες.

Επιχείρηση Δίωξης Ναρκωτικών στη Ρόδο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, μετά από στοχευμένες ενέργειες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και αντικείμενα που φέρονται να εξυπηρετούσαν τη διακίνηση, μεταξύ των οποίων μια ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και όχημα διανομής.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 25 και 40 ετών και ξένης καταγωγής, είχαν οργανώσει λειτουργική διαίρεση ρόλων: ο ένας χρησίμευε ως αποθηκευτικός κρίκος («καβάτζα»), χρησιμοποιώντας την κατοικία του για φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων, ενώ ο άλλος επιφορτιζόταν με τη μεταφορά και τη διανομή, αξιοποιώντας επιβατικό όχημα που κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της εγκληματικής πράξης.

Κατασχεθέντες ποσότητες: 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Εξοπλισμός που κατασχέθηκε: ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, όχημα διανομής.

ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, όχημα διανομής. Δικογραφία: σχηματίστηκε σε βάρος τους κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορητήριο για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και συντονισμένη δράση της Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν παράλληλες αιφνιδιαστικές έρευνες στις οικίες των υπόπτων, εντοπίζοντας τις ποσότητες και τα μέσα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου θα αντιμετωπίσουν το βαρύ κατηγορητήριο.

Για τους κατοίκους του νησιού, η υπόθεση καταδεικνύει την παρουσία οργανωμένων κυκλωμάτων που αξιοποιούν «καβάτζες» και οχήματα για τη μεταφορά ναρκωτικών. Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και η κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων μπορεί να μειώσουν βραχυπρόθεσμα την τοπική διαθεσιμότητα ουσιών, ωστόσο οι αρχές τονίζουν την ανάγκη για συνεχείς έρευνες και προληπτικές δράσεις στην κοινότητα.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Η υπόθεση έχει άμεσο ενδιαφέρον για πολίτες και φορείς: οι κατασχέσεις περιορίζουν κυκλοφορία ναρκωτικών σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι συλλήψεις προσανατολίζουν τις έρευνες σε πιθανούς συνεργούς και δίκτυα διακίνησης. Ειδικότερα:

Οι κάτοικοι που διαθέτουν πληροφορίες για παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να απευθύνονται στην τοπική αστυνομία ή στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου .

. Η απομάκρυνση από την αγορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ενδέχεται να περιορίσει άμεσα τις τοπικές «προσφορές», χωρίς όμως να εξαλείψει πλήρως τη διακίνηση.

Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να είναι προσεκτικοί σε φαινόμενα χρήσης οχημάτων ως μέσα παράνομης μεταφοράς και να συνεργάζονται στις έρευνες όταν καλούνται.

Η υπόθεση εντάσσεται στη στρατηγική δράσεων της Αστυνομίας κατά των ναρκωτικών στη Ρόδο και στο Νότιο Αιγαίο, με στόχο την αποσάθρωση τοπικών κυκλωμάτων και τη μείωση της εγκληματικής δραστηριότητας στο νησί.