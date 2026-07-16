Στο προσκήνιο ο «Αρχάγγελος» του Νίκου Ξυλούρη: μεγάλη παραγωγή κλείνει κύκλο με πλήθος κόσμου

Η μουσικοθεατρική παραγωγή «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» ολοκλήρωσε τον κύκλο παραστάσεών της με μαζική προσέλευση, δωρεάν είσοδο και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τιμώντας τα 90 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Μια παραγωγή που τράβηξε μεγάλα πλήθη

Με πρωτοφανή προσέλευση του κοινού και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της παραγωγής «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η περιοδεία περιλάμβανε τις τοποθεσίες Αρχάνες, Φραγκοκάστελλο και Ιεράπετρα, όπου το κοινό παρακολούθησε τις εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο, σε εκδηλώσεις που υποστηρίχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η σειρά εκδηλώσεων οργανώθηκε με στόχο την τιμή προς τη μνήμη του καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 90 χρόνων από τη γέννησή του, και προσέφερε στους θεατές βιωματική προσέγγιση του έργου του Νίκου Ξυλούρη μέσα από μουσικοθεατρική απόδοση.

Διαδρομή παραστάσεων: Αρχάνες, Φραγκοκάστελλο (Σφακιά), Ιεράπετρα.

Είσοδος: ελεύθερη για το κοινό.

για το κοινό. Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης, παραγωγή Stages Network και Αθηναϊκά Θέατρα.

«Για εμάς τους Κρητικούς ο Νίκος Ξυλούρης είναι η φωνή που μεγάλωσε γενιές ανθρώπων. Έγινε η ίδια η φωνή της Κρήτης, της λεβεντιάς, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.»

Το πρόγραμμα περιελάμβανε κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη και σκηνοθετική επιμέλεια από τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς τους κατοίκους των τόπων όπου παρουσιάστηκε η παραγωγή. Οι τοποθεσίες επέλεξαν ιστορικούς και δημοφιλείς χώρους, με εντονότερη φόρτιση στο ιστορικό φρούριο του Φραγκοκάστελλου.

Τοπικές συνέπειες και σημασία

Αν και οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, το γεγονός της δωρεάν πρόσβασης και της μεγάλης συμμετοχής λειτουργεί ως δείγμα της δυνατότητας των περιφερειακών φορέων να στηρίξουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες με ευρεία απήχηση. Η εμπλοκή της Περιφέρειας Κρήτης υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και στην προσέγγιση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων χωρίς οικονομικά εμπόδια.

Σταθμός Στοιχείο Αρχάνες Άνοιγμα των εκδηλώσεων, παρουσία Περιφερειάρχη Κρήτης Φραγκοκάστελλο Ιστορικό φρούριο με έντονη συγκινησιακή φόρτιση Ιεράπετρα Κλεισίματα στο Βουζουνεράκειο Στάδιο με μεγάλη προσέλευση

Για τους κατοίκους του Αρχαγγέλου, όπως και για άλλες τοπικές κοινότητες, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν ως παράδειγμα για το πώς οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποστηρίξουν την πρόσβαση στον πολιτισμό. Η παραγωγή απέδειξε επίσης ότι υπάρχουν κοινά πολιτιστικά σημεία αναφοράς που μπορούν να ενεργοποιήσουν μεγάλο μέρος του κοινού, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων.

Η επιτυχία της περιοδείας αναδεικνύει την αξία συνεργασίας θεσμών και παραγωγών για την υλοποίηση μεγάλων καλλιτεχνικών έργων με κοινωνική απήχηση.