Η παράσταση «Αρχάγγελος» για τον Νίκο Ξυλούρη θα περιοδεύσει στην Ελλάδα

Η μουσικοθεατρική παραγωγή για τον Νίκο Ξυλούρη, με τίτλο «Αρχάγγελος της Κρήτης», ξεκινά περιοδεία και περιλαμβάνει στάσεις στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, σε μία παρουσίαση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και νέες ενορχηστρώσεις.

Μουσικοθεατρική παραγωγή για τον Νίκο Ξυλούρη σε περιοδεία

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» ξεκινά περιοδεία σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, παρουσιάζοντας στο κοινό τη ζωή και το έργο του μεγάλου λυράρη και τραγουδιστή με βάση έρευνα και αρχειακό υλικό. Η παραγωγή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνδυάζει ζωντανή μουσική, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό και ηχητικά ντοκουμέντα, σε μία προσπάθεια να αποδώσει τόσο τη φωνή όσο και το εσωτερικό σύμπαν του καλλιτέχνη.

Το κείμενο της παράστασης βασίζεται σε πολυετή έρευνα και υπογράφεται από τη Ζαχαρένια Πετράκη. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα. Η σύμπραξη αυτών των φορέων υπόσχεται μία παραγωγή υψηλών απαιτήσεων με πολυμελή θίασο και συμμετοχές σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής.

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Παραγωγή: Stages Network, Αθηναϊκά Θέατρα

«Αρχάγγελος της Κρήτης» — η παράσταση επιχειρεί να δείξει τον Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο αλλά και ως προσωπικότητα με ηθικό και πνευματικό βάρος.

Στο έργο αναβιώνουν προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας, ενώ το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβληματικά τραγούδια σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Το κρητικό μέρος της μουσικής επιμελείται ο Ross Daly. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου με τις αφηγήσεις της.

Η παράσταση φιλοδοξεί να αποτελέσει βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία με την τέχνη και τη συγκίνηση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει γνωστά τραγούδια σε νέες εκτελέσεις και να δει αρχειακό υλικό που φωτίζει πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη.

Ημερομηνία Χώρος Σάββατο 18 Ιουλίου Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Κυριακή 19 Ιουλίου Αμφιθέατρο Σίβηρης Τετάρτη 29 Ιουλίου Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη

Για τους κατοίκους της Αρχαγγέλου και της Ρόδου η αξία τέτοιων παραγωγών εντοπίζεται στην ευρύτερη προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης και στη δυνατότητα επαφής με έργα που συνδέουν τη μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα. Παρά το ότι οι επόμενες στάσεις της περιοδείας βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, η παρουσία ενός τέτοιου έργου στον εθνικό πολιτιστικό χάρτη προσφέρει ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες και ανταλλαγές με τοπικούς φορείς πολιτισμού.

Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο με τόσο εκτενή αρχειακό υλικό και πολυπληθή θίασο, στοιχείο που αναμένεται να προσελκύσει κοινό που ενδιαφέρεται τόσο για τη μουσική ιστορία όσο και για τη θεατρική παρουσίαση βιογραφικών αφηγήσεων.