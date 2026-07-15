Σειρά συλλήψεων σε Ρόδο και Κω: καταλήψεις αιγιαλού, υπαίθριο εμπόριο και απόπειρα κλοπής

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω οδήγησαν σε συλλήψεις για κατάληψη αιγιαλού, παράνομο υπαίθριο εμπόριο, απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 14-15 Ιουλίου 2026 από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου.

Ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. στη Ρόδο και την Κω το διήμερο 14–15 Ιουλίου 2026

Στο πλαίσιο επιχειρήσεων της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, κατά το διήμερο 14–15 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα σε Ρόδο και Κω για διάφορα αδικήματα με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και την εικόνα των νησιών.

Στη Ρόδο, αστυνομικοί του τοπικού τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου ημεδαπού, ο οποίος λειτουργούσε επιχείρηση η οποία καταλάμβανε τμήμα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας με εγκατάσταση αυθαίρετης ξύλινης κατασκευής χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το συμβάν εγείρει ζήτημα δημόσιας χρήσης της παραλίας και νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιοχές αιγιαλού.

Την ίδια μέρα το απόγευμα, το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας συνέλαβε 48χρονο ημεδαπό στη Ρόδο για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια. Κατασχέθηκαν 15 είδη παρεμπορίου, στοιχείο που ενδέχεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του παραεμπορίου στις τουριστικές ζώνες.

Στην Κω, στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, αστυνομικοί της Δίωξης και της τοπικής Υπηρεσίας προέβησαν σε συλλήψεις για σειρά παραβάσεων: δύο αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής σε κατάστημα, ενώ αργότερα το ίδιο βράδυ δύο ακόμη — ένας 63χρονος αλλοδαπός και ένας 64χρονος ημεδαπός — προσήχθησαν για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υγείας. Τέλος, πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου καταγράφηκε και σύλληψη 27χρονου ημεδαπού για κατοχή 3,4 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ρόδος: κατάληψη αιγιαλού (76 ετών), υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια (48 ετών).

κατάληψη αιγιαλού (76 ετών), υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια (48 ετών). Κως: απόπειρα κλοπής (19, 20 ετών), λειτουργία καταστήματος χωρίς πιστοποιητικά υγείας (63, 64 ετών), κατοχή ναρκωτικών (27 ετών).

Νησί Περίπτωση Ηλικίες Ρόδος Κατάληψη αιγιαλού 76 Ρόδος Υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια (κατασχέσεις 15 ειδών) 48 Κως Απόπειρα κλοπής σε κατάστημα 19, 20 Κως Λειτουργία καταστήματος χωρίς πιστοποιητικά υγείας 63, 64 Κως Κάνναβη (κατοχή, 3,4 γρ.) 27

Οι επιχειρήσεις αποτυπώνουν την προσπάθεια των ελεγκτικών αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Η κατάληψη μέρους του αιγιαλού από αυθαίρετες κατασκευές απειλεί τη δημόσια χρήση παράκτιων χώρων, ενώ το παράνομο υπαίθριο εμπόριο και η λειτουργία επιχειρήσεων χωρίς τα κατάλληλα πιστοποιητικά εγείρουν ζητήματα υγειονομικής προστασίας και ανταγωνισμού προς τις νόμιμες επιχειρήσεις.

Οι συλλήψεις τελούν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών, ενώ αναμένονται οι τυπικές διαδικασίες και ενδεχόμενες κυρώσεις. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της περιοχής καλούνται να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις για να αποφεύγονται αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.