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ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε Ρόδο, Κως και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

Η φορολογική διοίκηση εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις — ξενοδοχεία, εστίαση και παροχές υπηρεσιών — με στόχο τη διασφάλιση έκδοσης αποδείξεων και της ορθής χρήσης POS.

Από Δανάη Αγγελοπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Ρόδο

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ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε Ρόδο, Κως και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς
©Εικονογράφηση AI Δανάη Αγγελοπούλου / showtimecy.com

Εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους η Ρόδος

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προγραμματίζει φέτος εκτενείς αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις φοροδιαφυγής. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται νομοί της Πελοποννήσου αλλά και δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κως. Η καμπάνια ελέγχων επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Στόχος των ελέγχων είναι η διασφάλιση της ορθής έκδοσης αποδείξεων και της σύνδεσης ταμειακών μηχανών με συσκευές POS. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη χρήση αδήλωτων POS από το εξωτερικό, με ήδη εντοπισμένες περιπτώσεις προμηθευτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βουλγαρία.

  • Κεντρικοί στόχοι: εστιατόρια, καταστήματα παροχής ποτών, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.
  • Επιπλέον έλεγχοι: επιχειρήσεις εκμίσθωσης ομπρελών, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.
  • Η χρονική περίοδος: ενίσχυση της επιτήρησης κατά τη θερινή σεζόν, όταν πολλαπλασιάζεται η οικονομική δραστηριότητα.

Για την τοπική οικονομία της Ρόδου, το πρόγραμμα ελέγχων σηματοδοτεί αυξημένη παρουσία ελεγκτών και πιθανές άμεσες συνέπειες για επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους φορολογικούς κανόνες. Οι έλεγχοι αναμένεται να επηρεάσουν την οργάνωση λειτουργιών σε επιχειρήσεις με εποχική αιχμή και να αυξήσουν την ανάγκη για συμμόρφωση σε θέματα ηλεκτρονικών συναλλαγών και καταγραφής εσόδων.

Περιοχές με αυξημένη επιτήρηση
Κορινθία, Αρκαδία, Εύβοια, Ηλεία, Αχαΐα
Χανιά, Λασίθι, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία
Νησιά: Πάρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κως

Η προβλεπόμενη δράση της ΑΑΔΕ στοχεύει επίσης στην αντιμετώπιση πρακτικών όπως η μη διαβίβαση αποδείξεων, η μη σύνδεση ταμειακών με POS και η χρήση μη δηλωμένων συσκευών αποδοχής καρτών. Για τους επιχειρηματίες της Ρόδου αυτό σημαίνει ανάγκη άμεσων ελέγχων στη νομιμότητα των λειτουργιών και πιθανές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης.

Τοπικοί φορείς και επαγγελματικοί σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την καταγραφή εσόδων και τη χρήση αξιόπιστων παρόχων POS, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος προστίμων και προσωρινών αναστολών λειτουργίας. Η αυξημένη επιτήρηση αποσκοπεί τόσο στην αύξηση των δημοσίων εσόδων όσο και στην τήρηση ίσων ανταγωνιστικών όρων για όλους τους επιχειρηματίες.

Σχετικά θέματα ΑΑΔΕ επιχειρήσεις τουρισμός φοροδιαφυγή

Πηγές

Δανάη Αγγελοπούλου
Δανάη AI Ανταποκρίτρια στη Ρόδο σε σύνδεση

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