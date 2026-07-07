Αρχάγγελος: το αφιέρωμα «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» ταξιδεύει με δωρεάν είσοδο

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει τη σκηνική βιογραφία του Νίκου Ξυλούρη με τρεις δωρεάν παραστάσεις. Τι σημαίνει για το κοινό της Ρόδου και του Αρχαγγέλου.

Μια μεγάλη παραγωγή που συζητείται και αφορά και τον Αρχάγγελο

Η θεατρική-μουσική παραγωγή «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» συνεχίζει την πορεία της με τρεις παραστάσεις στην Κρήτη, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον εορτασμό για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του εμβληματικού λυράρη και ερμηνευτή. Για το κοινό του Αρχαγγέλου Ρόδου, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί στάση στη Δωδεκάνησο, η είδηση αφορά μια παράσταση-αναφορά σε μια προσωπικότητα που σημάδεψε τη νεότερη μουσική ιστορία.

Πού και πότε δίνονται οι παραστάσεις

Σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι χώροι στην Κρήτη έχουν ως εξής:

Ημερομηνία Ώρα Πόλη/Χώρος Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 21:00 Εξωτερικός χώρος Συνεδριακού Κέντρου «Δίας», Αρχάνες (Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων) Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 21:00 Ιστορικό Φρούριο Φραγκοκάστελλου (Δήμος Σφακίων) Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 21:00 Βουζουνεράκειο Στάδιο, Ιεράπετρα

Οι παραστάσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς εισιτήριο.

Τι παρουσιάζει η σκηνική βιογραφία

Η παράσταση «ξεδιπλώνει» την πορεία του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγεια έως τη θριαμβευτική παρουσία του στις αθηναϊκές μπουάτ και την καθιέρωσή του ως διαχρονικού συμβόλου ελευθερίας, αξιοπρέπειας και πολιτισμού. Η προσέγγιση είναι βιωματική, με στόχο να αναδείξει όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τις αξίες που υπηρέτησε με το έργο του.

«Η παράσταση θα δοθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό»

Για τους φίλους της μουσικής στον Αρχάγγελο, η παραγωγή λειτουργεί ως ευκαιρία επανασύνδεσης με ένα κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Η εγγύτητα με την Κρήτη και η θερινή περίοδος καθιστούν εφικτή μια ολιγοήμερη μετακίνηση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά.

Οι συντελεστές και το καλλιτεχνικό σχήμα

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, με κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη και δραματουργική συμβουλή της Ουρανίας Ξυλούρη. Τις ενορχηστρώσεις και τη μουσική διδασκαλία έχει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ενώ την μουσική επιμέλεια κρητικού προγράμματος ο Ross Daly. Τα σκηνικά υπογράφει ο Μανόλης Παντελιδάκης, τα κοστούμια η Ιωάννα Καλαβρού, τις χορογραφίες/κίνηση η Έλενα Γεροδήμου, τη φωνητική διδασκαλία ο Γιάννης Μαθές, τους φωτισμούς η Κατερίνα Μαραγκουδάκη και την επιμέλεια ήχου ο Ζαχαρίας Σταμούλος. Βοηθοί σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδου (Α΄) και Ελισάβετ Κανέλλη (Β΄). Video artist: Βικτώρια Βελλοπούλου.

Στην ερμηνεία συμμετέχουν οι: Μελίνα Κανά (αφήγηση-τραγούδι), Αιμιλιανός Σταματάκης (ως Νίκος Ξυλούρης), Μιχάλης Αεράκης (Ψαρογιώργης), Μέμος Μπεγνής (Τάκης Λαμπρόπουλος), μαζί με τους Γιάννη Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκο Γκέλια, Γιάννη Καλαντζόπουλο, Γιάννη Μαθέ, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννη Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου και Γιώργο Φλωράτο.

Τι σημαίνει για το κοινό του Αρχαγγέλου

Η συγκεκριμένη περιοδεία, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, επικεντρώνεται σε τρεις κρητικούς σταθμούς. Δεν έχει ανακοινωθεί παράσταση στη Ρόδο. Ωστόσο, πρόκειται για παραγωγή με έντονο πανελλαδικό ενδιαφέρον, η οποία ήδη καταγράφει αυξημένη απήχηση. Για τους κατοίκους του Αρχαγγέλου που ακολουθούν τέτοιες δράσεις, οι ακριβείς ημερομηνίες, οι χώροι και η δωρεάν πρόσβαση αποτελούν πρακτικές πληροφορίες σχεδιασμού μετακίνησης.