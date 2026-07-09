Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Φασκομηλιά Θεσπρωτίας

Επιχειρούν πέντε οχήματα, δέκα πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ· η εικόνα βελτιώνεται αλλά οι προσπάθειες συνεχίζονται για πλήρη κατάσβεση.

Ενεργή επιχείρηση κατάσβεσης στη Φασκομηλιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες απογευματινές ώρες επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στη Φασκομηλιά της Θεσπρωτίας. Στο μέτωπο επιχειρούν επίγεια μέσα και προσωπικό, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς πριν επεκταθεί σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν αναπτυχθεί:

πέντε πυροσβεστικά οχήματα ,

, δέκα πυροσβέστες ,

, μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Ομάδα Δασικών Επιχειρήσεων).

Στοιχείο Αριθμός Πυροσβεστικά οχήματα 5 Πυροσβέστες 10 Ομάδα ΕΜΟΔΕ 1

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της. Η ταχεία επέμβαση και η διατήρηση ελέγχου του μετώπου είναι κρίσιμες, ειδικά ενόψει πιθανών μεταβολών του ανέμου που μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ισχύουν οι βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας: περιορισμός και απομάκρυνση από το σημείο της πυρκαγιάς, αποφυγή κυκλοφορίας κοντά στο μέτωπο ώστε να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ενημέρωση από τις επίσημες αρχές σε περίπτωση εκκένωσης ή νέων οδηγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης μέσω της επίσημης ενημέρωσης της Πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών. Η συνεχιζόμενη βελτίωση της εικόνας, όπως επισημαίνεται, δεν σημαίνει άρση επιφυλάξεων· κρίνεται απαραίτητη η επαγρύπνηση μέχρι την οριστική κατάσβεση και την πλήρη επιθεώρηση της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η περιοχή της Θεσπρωτίας, όπως και ολόκληρη η Ήπειρος, βρίσκεται σε ευαισθησία κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για δασικές και χορτολιβαδικές πυρκαγιές. Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών παραμένει καθοριστική για την αποτροπή εξάπλωσης και για την προστασία κατοικιών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και φυσικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν από την Πυροσβεστική καθώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. Οι πολίτες παρακαλούνται να μην προσεγγίζουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.