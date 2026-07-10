Αρνητικό κύμα Αντιπεριφερειαρχών στην πρόταση για συμμετοχή σε ψηφοδέλτια — άρνηση Ψαθά

Πανελλαδική κινητικότητα μεταξύ Αντιπεριφερειαρχών μετά από αλλαγή στάσης της ηγεσίας της ΝΔ· στην Άρτα ο Βασίλης Ψαθάς φέρεται να απέρριψε πρόταση για ένταξη στο ψηφοδέλτιο.

Αντιδράσεις τοπικών στελεχών στην απόπειρα συσπείρωσης ψηφοδελτίων

Σε κίνηση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική πολιτική σκηνή, η κεντρική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να άλλαξε γραμμή όσον αφορά την προώθηση στελεχών της αυτοδιοίκησης στα κοινοβουλευτικά ψηφοδέλτια. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε την αντίδραση πολλών αντιπεριφερειαρχών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται προτάσεις που απαιτούν άμεσες παραιτήσεις από τις θέσεις τους.

Στην Άρτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βασίλης Ψαθάς απέρριψε πρόταση να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Η απόρριψη συνδέεται με τον προβληματισμό των αιρετών ότι μια τέτοια μετακίνηση θα τους υποχρέωνε να εγκαταλείψουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους στους νομούς, ενώ βουλευτές και υπουργοί θα διατηρήσουν δραστηριότητα μέχρι και τον ένα μήνα πριν τις εκλογές.

Η συζήτηση που άνοιξε περιλαμβάνει επίσης τους ρόλους των τοπικών στελεχών στην προεκλογική περίοδο και τα χρονικά όρια παραιτήσεων. Για πολλούς αντιπεριφερειάρχες η πρόταση να «παραιτηθούν εντός μήνα» αποτελεί πρακτικό και ηθικό δίλημμα, δεδομένου ότι διαχειρίζονται έργα και υπηρεσίες με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

"κι αν μου ζήταγες να ξαναγεννηθώ τα ίδια θα ‘χα κάνει κι ας παρεξηγηθώ"

Η αναφορά αυτή, που κυκλοφόρησε στο δημοσιογραφικό κύκλωμα παράλληλα με τα νέα για τις προτάσεις, υπογραμμίζει το κλίμα προσωπικών και πολιτικών διαφοροποιήσεων στους κόλπους της κεντρικής και περιφερειακής πολιτικής σκηνής.

Παράλληλα, στο κείμενο που δημοσιεύτηκε γίνεται μνεία και στον καρδιολόγο Κώστα Σκορδή, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από το Νοσοκομείο Άρτας και τιμήθηκε με ευχές από τον συντάκτη. Η αναφορά αυτή έχει τοπικό ενδιαφέρον καθώς αναδεικνύει το πλέγμα κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ιατρικής κοινότητας και πολιτών της περιοχής.

Επιπτώσεις για την Άρτα:

Ενδεχόμενη απουσία του αιρετού από τη θέση του θα απαιτούσε νέα κατανομή αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα.

Η στάση των τοπικών στελεχών επηρεάζει τη σύνταξη του ψηφοδελτίου και την προεκλογική στρατηγική στο νομό.

Οι πολίτες παρακολουθούν αν οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν την υλοποίηση έργων και την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών.

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Για τους κατοίκους της Άρτας, το κρίσιμο σημείο παραμένει αν οι αυτοδιοικητικοί θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους ή αν θα υπάρξουν αλλαγές στη διοίκηση που θα επηρεάσουν προγραμματισμένα έργα και υπηρεσίες. Το τοπικό πολιτικό σκηνικό αναμένεται να παραμείνει ενεργό τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς οι τελικές αποφάσεις για υποψηφιότητες και παραιτήσεις θα διαμορφώσουν και την εικόνα της προεκλογικής μάχης στο νομό.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και οι επίσημες τοποθετήσεις των εμπλεκομένων θα είναι καθοριστικές για την πληρέστερη κατανόηση των προθέσεων και των πρακτικών συνεπειών στην καθημερινότητα των δημοτών.