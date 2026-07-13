Αστάθεια και ενίσχυση ανέμων: τι περιμένει την Ελλάδα έως τις 23 Ιουλίου

Η τάση του καιρού δείχνει τοπική αστάθεια ιδιαίτερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα το διάστημα 20–23 Ιουλίου, με πιθανές βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση ανέμων. Δεν υπάρχουν ενδείξεις οργανωμένου κύματος καύσωνα.

Γενική εικόνα και χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με την ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει μεταβολές τις επόμενες ημέρες, με κύριο χαρακτηριστικό την τοπική αστάθεια, που θα αφορά κυρίως τη Βόρεια και τη Κεντρική Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις επισημαίνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες στο διάστημα 20–21 Ιουλίου στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια φαίνεται να επεκτείνεται και σε τμήματα της Κεντρικής χώρας στις 22–23 Ιουλίου.

Πιθανές επιπτώσεις και χαρακτηριστικά

Οι τοπικές μπόρες και οι καταιγίδες μπορεί να αποκτήσουν έντονο χαρακτήρα σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στα ηπειρωτικά των βόρειων και κεντρικών γεωγραφικών διαμερισμάτων. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να προβλέπονται σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες ζώνες και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

20–21 Ιουλίου: αυξημένες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα.

αυξημένες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα. 22–23 Ιουλίου: επέκταση της αστάθειας σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας.

επέκταση της αστάθειας σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Άνεμοι: προβλέπεται ενίσχυση σε αρκετές περιοχές — προσοχή κατά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Θερμοκρασίες και κίνδυνος καύσωνα

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα μέσα της εβδομάδας, με την Τετάρτη πιθανότατα την πιο ζεστή ημέρα και την Πέμπτη να παρουσιάζει παρόμοια επίπεδα. Ωστόσο, τα υπάρχοντα προγνωστικά δεν εντοπίζουν στοιχεία που να συνηγορούν στην εκδήλωση οργανωμένου κύματος καύσωνα — ούτε στα πεδινά ούτε στα ορεινά τμήματα της χώρας. Συνεπώς αναμένεται ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα εποχικά, με τοπικές διακυμάνσεις όπου επικρατήσει αστάθεια.

Συνέπειες για τις μετακινήσεις και τη δημόσια ασφάλεια

Η ενίσχυση των ανέμων και οι τοπικές καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινές δυσκολίες, ειδικά σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση ή ευαισθησία σε πλημμυρικά φαινόμενα. Αν και οι προβλέψεις δεν ξεχωρίζουν σοβαρούς κινδύνους για την ακτοπλοΐα, οι επιβατικές μετακινήσεις πρέπει να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Συμβουλές προστασίας

Ενημερωθείτε καθημερινά από τις επίσημες υπηρεσίες για πιθανά έκτακτα δελτία ή προειδοποιήσεις.

Σε περίπτωση ισχυρών καταιγίδων αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις και μην παρκάρετε κάτω από μεγάλα δέντρα ή ευάλωτα σημεία.

Σε θαλάσσιες μετακινήσεις, συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών και το Λιμενικό.

Ημερομηνίες Κύρια χαρακτηριστικά 20–21/7 Αυξημένες βροχές/καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα 22–23/7 Αστάθεια επεκτεινόμενη στην Κεντρική Ελλάδα

Η εξέλιξη του καιρού παραμένει δυναμική· οι τοπικές μεταβολές, οι ενισχυμένοι άνεμοι και οι μεμονωμένες έντονες βροχόπτωσεις απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση των δελτίων και προσαρμογή των σχεδίων μετακίνησης και εργασίας όπου χρειάζεται.