Αθήνα: Η ανησυχία για τα F-35 και οι συναντήσεις με Αμερικανούς νομοθέτες

Οι συναντήσεις των υπουργών με ομάδα Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών φέρνουν στο προσκήνιο την ανησυχία της Αθήνας για τις επιπτώσεις από πιθανή απόκτηση F-35 από την Τουρκία και την ανάγκη μεταφοράς των ελληνικών θέσεων στην Ουάσινγκτον.

Συναντήσεις στην Αθήνα και οι λόγοι ανησυχίας

Η Αθήνα εξέφρασε με σαφήνεια στους εκπροσώπους του Κογκρέσου των ΗΠΑ τις ανησυχίες της για τις πιθανές συνέπειες που θα είχε στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής η απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Τις απόψεις αυτές παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση με ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο γερουσιαστής Ρότζερ Φ. Γουίκερ.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια ομάδα συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε επίσης το ζήτημα των F-35 και ευρύτερα σχέματα διμερούς συνεργασίας. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις προϋποθέσεις που, κατά την ελληνική πλευρά, θα πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε πιθανή πώληση συστημάτων αυτού του τύπου.

Συμμετέχοντες από αμερικανικής πλευράς: Ρότζερ Φ. Γουίκερ , Τζον Κόρνιν , Τζο Γουίλσον , Λόιντ Ντόγκετ , Αντι Χάρις , Μαρκ Βίσεϊ , Γκρεγκ Μέρφι και Τζέικ Ελζι .

, , , , , , και . Θέση Αθήνας: ανάγκη διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον και μεταφοράς των ελληνικών ανησυχιών.

«Τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή η απόκτηση των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από την Τουρκία»

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν διατύπωσαν δημόσια θέση πάνω στο ζήτημα κατά τις συναντήσεις τους με τους δύο υπουργούς. Αυτό, όπως προκύπτει, αφήνει ανοικτό το πεδίο για διπλωματικές κινήσεις από την ελληνική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την άμεση δυνατότητα πίεσης από Αθήνα προς Ουάσινγκτον.

Συνάντηση Θέμα Ν. Δένδιας με ομάδα Κογκρέσου Ανησυχίες για απόκτηση F-35 από Τουρκία Γ. Γεραπετρίτης με βουλευτές/γερουσιαστές Διμερές πλαίσιο και κατάσταση Ανατολικής Μεσογείου

Στο πολιτικό επίπεδο, η ελληνική στρατηγική μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από προσεκτική ισορροπία, καθώς το ζήτημα θεωρείτο προνομιακά αμερικανοτουρκικό. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργοποίησης και διεθνούς διπλωματικού συντονισμού.

Για τους κατοίκους της Αθήνας, η εξέλιξη αφορά την ασφάλεια της χώρας και την περιφερειακή σταθερότητα, με πιθανές επιπτώσεις σε θέματα άμυνας και πολιτικής συμμαχιών. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας για να καταστήσει σαφείς τις θέσεις της απέναντι σε κάθε σχετική πρωτοβουλία στο εξωτερικό.