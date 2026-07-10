Αθήνα: Νέα ψηφιακά εργαλεία του Δήμου υπόσχονται αλλαγές σε στάθμευση και ασφάλεια

Η ΔΑΕΜ παρουσιάζει εφαρμογές που στοχεύουν στην αποσυμφόρηση της στάθμευσης και στην ενίσχυση της προσωπικής ασφάλειας· προβλέπεται επέκταση υπηρεσιών σε όλη την Αττική έως το τέλος Αυγούστου.

Ψηφιακές πρωτοβουλίες της ΔΑΕΜ με απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Αθήνας

Ο ρόλος της Δημοτικής ΑΕΜ (ΔΑΕΜ) στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Δήμου Αθηναίων και η ανάπτυξη εφαρμογών για τους δημότες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Νίκος Λαλιώτης, στον ραδιοσταθμό Αθήνα 9.84. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε δύο εφαρμογές που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τη ζωή στην πόλη: μία για τη διαχείριση θέσεων στάθμευσης και μία για προσωπική ασφάλεια.

Η πρώτη εφαρμογή, με το εμπορικό όνομα Parkout, επιτρέπει στον οδηγό να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο ότι απελευθερώνει θέση στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλον ενδιαφερόμενο να τη χρησιμοποιήσει. Ο στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι να περιοριστεί ο χρόνος αναζήτησης θέσης στα κεντρικά πεδία της πόλης και να καλλιεργηθεί κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ οδηγών.

«Μέχρι στιγμής είναι 6.500 οι χρήστες και αυτό πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό για να αρχίσει να το βιώνει ο δημότης».

Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί και ένα σύστημα επιβράβευσης που συνοδεύει την εφαρμογή, με πόντους οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε εισιτήρια εκδηλώσεων, καύσιμα, ταξίδια και άλλες παροχές — πρόταση που στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των οδηγών.

Για την προσωπική ασφάλεια, η εφαρμογή SafeAthens παρουσιάστηκε ως εργαλείο που αποστέλλει άμεσα σήμα στην Ελληνική Αστυνομία ή σε επιλεγμένα από τον χρήστη άτομα, μαζί με την ακριβή γεωγραφική θέση. Τα στοιχεία χρήσης που δόθηκαν από τη ΔΑΕΜ αναφέρουν περίπου 3.600 χρήστες της εφαρμογής μέχρι σήμερα. Επίσης καταγράφηκαν 110 επικοινωνίες με την Αστυνομία, 128 επαφές με οικείους και 115 ενεργοποιήσεις της λειτουργίας «Είμαι ασφαλής» από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι σήμερα.

Parkout : 6.500 χρήστες, πρόγραμμα επιβράβευσης.

: 6.500 χρήστες, πρόγραμμα επιβράβευσης. SafeAthens : 3.600 χρήστες, άμεση ειδοποίηση στην Αστυνομία και σε επαφές.

: 3.600 χρήστες, άμεση ειδοποίηση στην Αστυνομία και σε επαφές. Δίκτυο υποδομών: δωρεάν WiFi και περιβαλλοντικοί αισθητήρες στον Δήμο.

Ο ομιλητής ανέφερε επίσης υποδομές που ήδη λειτουργούν στην πόλη και αφορούν την υπηρεσία δικτύου και την παρακολούθηση περιβάλλοντος: έχουν εγκατασταθεί 129 σημεία δωρεάν WiFi και 100 περιβαλλοντικοί αισθητήρες που μετρούν μεταξύ άλλων διοξείδιο του άνθρακα, υγρασία και αιωρούμενα μικροσωματίδια.

Υπηρεσία Στοιχεία Parkout 6.500 χρήστες SafeAthens 3.600 χρήστες • 110 κλήσεις στην Αστυνομία • 128 σε οικείους • 115 "Είμαι ασφαλής" Υποδομές 129 δωρεάν WiFi • 100 περιβαλλοντικοί αισθητήρες

Σημαντική είναι η δέσμευση ότι η εφαρμογή SafeAthens θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την Αττική έως το τέλος του επόμενου Αυγούστου, στοιχείο που, εφόσον τηρηθεί, θα επεκτείνει το πλαίσιο άμεσης υποστήριξης και ειδοποίησης εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Για τους κατοίκους του κεντρικού τομέα της Αθήνας, οι ενέργειες αυτές σημαίνουν πιθανή μείωση του χρόνου αναζήτησης parking, πρόσθετα εργαλεία προσωπικής ασφάλειας και καλύτερη πληροφόρηση για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την αποτίμηση της αποδοχής από τους δημότες και της λειτουργικής ετοιμότητας των νέων υπηρεσιών.