Αύγουστος με υψηλότερες θερμοκρασίες: πιθανότητα για μέση απόκλιση +1,24°C

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν υπερβάσεις της μέσης θερμοκρασίας τον Αύγουστο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με αυξημένες πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις 0–2°C και πάνω από 2°C σε σημαντικό ποσοστό σεναρίων.

Ισχυρή τάση υπερθέρμανσης τον Αύγουστο στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύμφωνα με τις πρόσφατες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε το meteo.gr στις αρχές Ιουλίου, υπάρχει σαφής πιθανότητα ο ερχόμενος Αύγουστος να κυμανθεί πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα για την εποχή στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η ανάλυση βασίστηκε σε 400 πιθανά σενάρια από οκτώ ερευνητικά κέντρα και καταγράφει μια συνεπή μετατόπιση προς υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η μέση τιμή των σεναρίων είναι +1,24°C σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1993–2016. Η κατανομή των σεναρίων παρουσιάζει τις ακόλουθες πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις:

32% για απόκλιση μεταξύ 0 και 1°C

για απόκλιση μεταξύ 0 και 1°C 44% για απόκλιση μεταξύ 1 και 2°C

για απόκλιση μεταξύ 1 και 2°C 17% για απόκλιση άνω των 2°C

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μόλις 7% πιθανότητα για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πλειονότητα των σεναρίων προβλέπει θερμότερο Αύγουστο από τον μέσο όρο αναφοράς.

Κατηγορία απόκλισης Πιθανότητα 0 – 1°C (θετική) 32% 1 – 2°C (θετική) 44% > 2°C (θετική) 17% 0 – 1°C (αρνητική) 7% Μέση τιμή όλων των σεναρίων +1,24°C

Η εκτίμηση βασίζεται στον συνδυασμό προσομοιώσεων από διαφορετικά κέντρα και σε μεγάλη δειγματοληψία σεναρίων, κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της τάσης, αλλά δεν αποκλείει τοπικές διακυμάνσεις. Οι υψηλότερες μέσες τιμές θερμοκρασίας έχουν άμεσες συνέπειες σε πολλούς τομείς:

Υγεία: αυξημένος κίνδυνος θερμικών επεισοδίων για ευπαθείς ομάδες.

Πυροπροστασία: μεγαλύτερο διάστημα υψηλού κινδύνου πυρκαγιών και ανάγκη ενίσχυσης μέτρων πρόληψης.

Ενέργεια και ύδρευση: πιέσεις στο δίκτυο ψύξης και πιθανή αυξημένη ζήτηση νερού.

Οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές συνιστάται να λάβουν προληπτικά μέτρα: αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες, ενυδάτωση, ενημέρωση για προειδοποιήσεις και τήρηση κανόνων αντιπυρικής προστασίας σε υπαίθριες δραστηριότητες. Οι φορείς πολιτικής προστασίας θα πρέπει να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη αύξηση του φορτίου σε υπηρεσίες υγείας και πυρόσβεσης.

Η τάση για έναν θερμότερο Αύγουστο εναρμονίζεται με τα πρόσφατα πολυεπίπεδα σήματα κλιματικής μεταβολής στην περιοχή. Παρότι η μέση απόκλιση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ακραία θερμικά επεισόδια παντού, η αυξημένη πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις επιβάλλει συνεχή παρακολούθηση των επιμέρους προβλέψεων και άμεση εφαρμογή μέτρων μείωσης κινδύνου.

Πρακτικές συμβουλές: Φροντίστε για προμήθειες νερού στο σπίτι, περιορίστε την άσκοπη χρήση ενέργειας κατά τις πιο θερμές ώρες, και ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών Αρχών σε περίπτωση συναγερμού για πυρκαγιά ή κύμα καύσωνα.