Ένταση για τα σχολεία στη Νέα Ιωνία: δήμος και Ένωση Γονέων σε δημόσια αντιπαράθεση

Δήμος Νέας Ιωνίας και Ένωση Συλλόγων Γονέων ανταλλάσσουν ανακοινώσεις για υποχρηματοδότηση, συγχωνεύσεις τμημάτων και καθυστερήσεις σε εργασίες συντήρησης — θέματα που αφορούν άμεσα γονείς και μαθητές.

Συγκρουσιακό κλίμα γύρω από τα σχολεία της Νέας Ιωνίας

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κλιμακώνεται και επικεντρώνεται σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία και τα κτίρια των σχολείων της πόλης. Η διαμάχη ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση της Ένωσης, η οποία κατήγγειλε μεταξύ άλλων την υποχρηματοδότηση και τα κτιριακά προβλήματα, και συνεχίσθηκε με δημόσια απάντηση του δημάρχου Παναγιώτη Μανούρη.

Στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος επιτίθεται στην Ένωση αλλά και στη δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση, καταγγέλλοντας «στείρα αντιπαράθεση» με στόχο κομματικά οφέλη, και παραθέτει τις ενέργειες της διοίκησης σχετικά με τα «έξι φλέγοντα ζητήματα» που ανέφερε η Ένωση.

«Ζητήσατε συνάντηση με δελτίο τύπου, πάρτε απάντηση με δελτίο τύπου».

Ο δήμαρχος επικαλείται επίσης ότι ορισμένα από τα επίμαχα θέματα είχαν ήδη εξετασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ειδικότερα στην 16η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18-5-2026, όπου, όπως αναφέρει, δόθηκαν απαντήσεις. Επίσης δηλώνει ότι η πρόταση για συγχωνεύσεις τμημάτων απορρίφθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου και ποιες είναι οι επιπτώσεις

Στην ανακοίνωση του Δήμου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία παρέμβασης: συγχωνεύσεις τμημάτων, συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, ασφάλεια μαθητών, εργασίες θερινής συντήρησης, παρεμβάσεις σε δρόμους (αναφέρει τη Λεωφόρο Κύμης) και μελέτες για το νέο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Για την καθυστέρηση των θερινών εργασιών συντήρησης ο δήμος επικαλείται δικαστική διαμάχη των αναδόχων ως αιτία.

Απάντηση δήμου σε ανακοινώσεις Ένωσης Συλλόγων Γονέων.

Αναφορά σε ομόφωνη απόρριψη συγχωνεύσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Καθυστέρηση θερινών εργασιών λόγω δικαστικής διαμάχης αναδόχων.

Η δημόσια αντιπαράθεση δημιουργεί πρακτικά ερωτήματα για τους γονείς: πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις για τυχόν συγχωνεύσεις τμημάτων και πώς θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών εντός των σχολικών κτιρίων.

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Από την πλευρά της, η Ένωση Γονέων ζητούσε συνάντηση με τον δήμαρχο με έγγραφο που κατατέθηκε στις 5/7/2026. Ο δήμος απαντά ότι τα ζητήματα είχαν ήδη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και παραθέτει τις ενέργειές του, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί σε σχολιασμούς για την «αξιολόγηση κοινωνικών φρονημάτων» που αναφέρθηκαν από την Ένωση.

Για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ανάγκη για σαφή και έγκαιρη ενημέρωση από όλες τις πλευρές, ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων. Η δημοτική αρχή και οι εκπρόσωποι των γονέων οφείλουν να προχωρήσουν σε διάλογο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα παρεμβάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην επόμενη σχολική χρονιά.