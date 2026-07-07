Χαλκίδα: Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπές σε υπό ανέγερση οικοδομή και κατοχή σουγιά

Η άμεση επέμβαση της Γ' ΔΙ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων σε γιαπί στη Χαλκίδα. Σε βάρος του ενός αποδίδονται και προηγούμενες κλοπές τον Ιούνιο, ενώ κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Άμεση κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης στη Χαλκίδα

Με στοχευμένη επέμβαση της Ομάδας Γ' ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, το πρωί της 6ης Ιουλίου 2026 συνελήφθησαν δύο άτομα —ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός— την ώρα που αφαιρούσαν υλικά από νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην πόλη. Η σύλληψη έγινε εντός του ορίου του αυτοφώρου, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο για εργοτάξια και μικρά συνεργεία που αφήνουν υλικά σε ανοιχτούς χώρους.

«Εντός ορίων αυτοφώρου, συνελήφθησαν δύο άτομα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες επιχείρησαν να απομακρύνουν κόλλες πλακιδίων και άλλα οικοδομικά είδη. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο αλλοδαπός είχε επιστρέψει στο ίδιο σημείο τουλάχιστον δύο φορές τον Ιούνιο 2026, αφαιρώντας υλικά και εργαλεία. Στην κατοχή του βρέθηκε και αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου σουγιά, το οποίο κατασχέθηκε.

Τι κατέδειξε η προανάκριση

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας διενήργησε την προανάκριση, τεκμηριώνοντας τουλάχιστον δύο προηγούμενες κλοπές από την ίδια υπό ανέγερση οικοδομή. Τα κλοπιμαία που εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Ημερομηνία Συμβάν 23/06/2026 Κατά πληροφορίες της προανάκρισης, είσοδος στην ίδια οικοδομή και αφαίρεση υλικών/εργαλείων 25/06/2026 Δεύτερη είσοδος στο ίδιο σημείο με αφαίρεση οικοδομικών ειδών 06/07/2026 Σύλληψη δύο ατόμων επί τω έργω στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Κατηγορίες και νομικές προεκτάσεις

Και οι δύο κατηγορούνται για κλοπή, ενώ σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία και για διακεκριμένη κλοπή λόγω επανάληψης πράξεων στον ίδιο χώρο, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων εξαιτίας του σουγιά που έφερε πάνω του. Το πλαίσιο αυτό διαφοροποιεί το κατηγορητήριο ως προς τη βαρύτητα και επηρεάζει τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Το αποτύπωμα στην τοπική αγορά εργασιών

Για τη Χαλκίδα, όπου πολλές μικρές εργολαβίες λειτουργούν σε γειτονιές με έντονη οικοδομική δραστηριότητα, τέτοιου τύπου περιστατικά έχουν πρακτικές συνέπειες: καθυστερήσεις σε έργα, επιπλέον κόστος φύλαξης και αναπλήρωσης υλικών, καθώς και αναστάτωση για επαγγελματίες και ιδιοκτήτες. Η ταχεία ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων βοηθά στη συγκράτηση της ζημιάς, ωστόσο η ανάγκη για προληπτικά μέτρα παραμένει.

Ενίσχυση φύλαξης σε εργοτάξια με απλές λύσεις αποτροπής εκτός ωραρίου.

Καταγραφή και σήμανση εργαλείων/υλικών για ευκολότερη απόδοση αν εντοπιστούν.

Άμεση αναφορά ύποπτων κινήσεων στη γειτονιά για ταχύτερη επέμβαση.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι γειτονιές της Χαλκίδας ωφελούνται από την εγρήγορση των κατοίκων και τον συντονισμό με την ΕΛ.ΑΣ. Η απόδοση των κατασχεμένων στον ιδιοκτήτη δείχνει ότι η έγκαιρη κλήση και η τεκμηρίωση συμβάντων μπορούν να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες. Η συνέχεια της υπόθεσης θα κριθεί δικαστικά, με τα στοιχεία της προανάκρισης να παίζουν καθοριστικό ρόλο.