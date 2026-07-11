Χιλιάδες νεκρά ψάρια σε ακτές της Κύμης – Αλιβερίου, Λιμενικό: δεν υπάρχει ρύπανση

Αναστάτωση προκάλεσαν νεκρά ψάρια σε Ζάρακες, Κόσκινα και Μουρτερή· έρευνα του Λιμεναρχείου Κύμης απέκλεισε ρύπανση και αποδίδει το συμβάν σε δίχτυα που έσκισαν δελφίνια. Οι παραλίες καθαρίστηκαν από τις τοπικές κοινότητες και συνεργεία.

Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες νεκρών ψαριών σε τρεις παραλίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της 6ης Ιουλίου και το πρωί της 10ης Ιουλίου στις παραλίες των Ζαράκων, των Κοσκίνων και της Μουρτερής στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, μετά τον εντοπισμό χιλιάδων νεκρών ψαριών που κάλυψαν μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες και το Λιμεναρχείο Κύμης. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην παραλία των Ζαράκων συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζαράκων, ενώ υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κοσκίνων, κατοίκους και λουόμενους στην παραλία της Μουρτερής.

Η πρώτη τεκμηρίωση που προέκυψε από την έρευνα του Λιμεναρχείου αναφέρει ότι τα νεκρά ψάρια βρέθηκαν στις ακτές εξαιτίας αλιευτικών διχτυών που έσκισαν δελφίνια, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποκλείει το ενδεχόμενο ρύπανσης ή μόλυνσης της θάλασσας.

Τοποθεσίες: Ζάρακες, Κόσκινα, Μουρτερή.

Ζάρακες, Κόσκινα, Μουρτερή. Ημερομηνίες εμφάνισης: 6/7 (απόγευμα) και 10/7 (πρωί).

6/7 (απόγευμα) και 10/7 (πρωί). Αποτέλεσμα έρευνας Λιμεναρχείου: αιτία η ζημιά σε αλιευτικά δίχτυα από δελφίνια — όχι ρύπανση.

Μετά την επιτόπια εξέταση ακολούθησε επιχείρηση καθαρισμού που συντόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κάτοικοι και τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου. Ο Δήμος ενημέρωσε ότι οι παραλίες έχουν πλέον καθαριστεί και είναι ασφαλείς για τους λουόμενους.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία κυρίως ως προς την πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση και την εικόνα των ακτών εν όψει της θερινής περιόδου. Η επίσημη εκτίμηση του Λιμεναρχείου, όμως, περιορίζει την ανησυχία, καθώς δεν εντοπίστηκε στοιχείο που να συνδέει τα νεκρά ψάρια με χημική ή βιολογική μόλυνση της θάλασσας.

Παραλία Ημερομηνία εντοπισμού Άμεση ενέργεια Ζάρακες 6/7 & 10/7 Αυτοψία Λιμεναρχείου, καθαρισμός Κόσκινα 6/7 & 10/7 Ενημέρωση κοινού, καθαρισμός Μουρτερή 6/7 & 10/7 Επικοινωνία με κατοίκους, καθαρισμός

Η έγκαιρη παρέμβαση των τοπικών αρχών και των κατοίκων απέτρεψε τη διασπορά πανικού και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ωστόσο, το περιστατικό επισημαίνει τις προκλήσεις που δημιουργούνται όταν αλληλεπιδρούν ανθρώπινες δραστηριότητες (αλιεία) και τοπική θαλάσσια πανίδα, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των ακτών και την τοπική κοινότητα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επαγρύπνηση για τυχόν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και η συνεργασία Δήμου, κοινοτήτων και Λιμενικού θα είναι καθοριστική για την ταχεία αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων.