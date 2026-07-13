Διαδημοτική συμφωνία για κεντρική μονάδα επεξεργασίας ιλύος με γήπεδο 19 στρ. νότια του Λόγγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καρδίτσας ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας για την κατασκευή και λειτουργία κοινής μονάδας επεξεργασίας ιλύος που θα εξυπηρετεί Καρδίτσα, Τρίκαλα και άλλους όμορους δήμους, με στόχο μείωση κόστους και βελτίωση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ομόφωνη απόφαση για κοινή διαχείριση ιλύος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καρδίτσας συζήτησε και ενέκρινε ομόφωνα την επικύρωση της διαδημοτικής συνεργασίας για την από κοινού επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Δήμων Τρικκαίων, Καρδίτσας, Μουζακίου, Αργιθέας, Πύλης και Φαρκαδόνας. Η απόφαση βασίστηκε στην εισήγηση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΚ και σε προτάσεις μελών του Δ.Σ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ορθολογική, περιβαλλοντικά ασφαλής και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος. Η κοινή επεξεργασία εκτιμάται ότι μπορεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας, μείωση λειτουργικού κόστους και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των μονάδων.

Χωροθέτηση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Η νέα μονάδα προβλέπεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης 19 στρεμμάτων, σε θέση που χωροθετείται περίπου ένα χιλιόμετρο νότια του οικισμού Λόγγου, κοντά στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δυνατότητα υποδοχής:

την παραγόμενη ιλύ από τις Ε.Ε.Λ. Τρικάλων και Καρδίτσας, και

την αφυδατωμένη ιλύ από τις Ε.Ε.Λ. των Δήμων Μουζακίου, Αργιθέας, Πύλης και Φαρκαδόνας.

Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καρδίτσας και Δήμαρχο Καρδίτσας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη και υπογραφή της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης, καθώς και να διαπραγματευτεί τους όρους κατανομής του κόστους κατασκευής και λειτουργίας.

Τοπικές συνέπειες και ωφέλειες

Για την τοπική κοινωνία η πρωτοβουλία έχει πολλαπλές επιπτώσεις: η συγκέντρωση της επεξεργασίας σε μία σύγχρονη μονάδα μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα των δημοτικών επιχειρήσεων, με πιθανή επίπτωση στα δημοτικά τέλη σε βάθος χρόνου, ενώ παράλληλα αναμένεται βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων διάθεσης της ιλύος. Σε επίπεδο χωροθέτησης, η επιλογή γηπέδου κοντά στα όρια των δύο νομών αποσκοπεί στη μείωση των μεταφορικών αποστάσεων και στο ισοζύγιο κόστους-οφέλους για όλους τους συμμετέχοντες δήμους.

Επόμενα βήματα

Στις επόμενες φάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη, να καθοριστούν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης και να συμφωνηθεί ο τρόπος κατανομής του κόστους κατασκευής και λειτουργίας. Η Επιχείρηση έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία για τις σχετικές ενέργειες και διαπραγματεύσεις.

Η απόφαση του Δ.Σ. κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την υποδομή διαχείρισης λυμάτων της περιφέρειας και αποτελεί βήμα προς την ομαδοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με στόχο οικονομική και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.