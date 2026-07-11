Διάλειμμα διακοπών στη Νάουσα: η Σταματίνα Τσιμτσιλή δείπνησε στην πόλη της Πάρου

Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε τη Νάουσα της Πάρου για τις πρώτες φετινές διακοπές, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης μαζί με την κουμπάρα της, σε δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της πόλης και ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram.

Διάλειμμα μετά την τηλεοπτική σεζόν

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Πάρου και επέλεξε ως βάση της τη Νάουσα, όπου συνδύασε ξεκούραση με δημόσιες εμφανίσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η παρουσιάστρια αφιερώνει τις πρώτες μέρες των καλοκαιρινών της διακοπών στην παρέα οικογένειας και φίλων μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής τηλεοπτικής περιόδου.

Στην πορεία των αναρτήσεών της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Τσιμτσιλή κοινοποίησε εικόνες από κοινή έξοδο στη Νάουσα. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν μεταξύ άλλων ένα κοινό δείπνο σε «γνωστό εστιατόριο» της πόλης και στιγμές χαλάρωσης με τη φίλη και κουμπάρα της, Λίλα Κουντουριώτη. Τα στιγμιότυπα δείχνουν επίσης την επιλογή ενδυμασίας της παρουσιάστριας, με έμφαση σε ένα statement κολιέ που συνόδευε την εμφάνισή της.

Σχέσεις που απηχούν τοπικές συνδέσεις

Η παρουσία της κουμπάρας στον ίδιο κύκλο διακοπών καταδεικνύει μακρά φιλία και προσωπικούς δεσμούς που, όπως σημειώνεται από τα δημοσιεύματα, διατηρούνται επί χρόνια. Αναφέρεται επίσης ότι η Σταματίνα έχει λειτουργήσει ως νονοί στον γιο της κυρίας Κουντουριώτη, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα στενής σχέσης ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Τοπικός αντίκτυπος: η εμφάνιση γνωστού προσώπου ενισχύει την προβολή της Νάουσας ως προορισμού.

η εμφάνιση γνωστού προσώπου ενισχύει την προβολή της Νάουσας ως προορισμού. Τουρισμός και νυχτερινή ζωή: η παρουσία σε εστιατόριο της πόλης υπογραμμίζει την κινητικότητα στην τοπική εστίαση.

η παρουσία σε εστιατόριο της πόλης υπογραμμίζει την κινητικότητα στην τοπική εστίαση. Κοινωνικά δίκτυα: οι αναρτήσεις στο Instagram λειτουργούν ως πρόσθετη προβολή για τη Νάουσα.

Από την πλευρά του κοινού, τέτοιες εμφανίσεις δημιουργούν στιγμιαίο ενδιαφέρον σε επισκέπτες και κατοίκους, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί άλλες λεπτομέρειες για εκδηλώσεις ή επίσημες δραστηριότητες στο πλαίσιο των διακοπών της παρουσιάστριας. Τα δημοσιεύματα περιορίζονται στην κοινή έξοδο και στις δημοσιευμένες φωτογραφίες.

Πρόσωπο Σχέση/Ρόλος Σταματίνα Τσιμτσιλή Παρουσιάστρια — επισκέπτρια στη Νάουσα Λίλα Κουντουριώτη Κουμπάρα, φίλη και συναδέλφισσα

Η προβολή της Νάουσας μέσα από τέτοιες στιγμές αναψυχής αποτελεί μια ανεπίσημη αλλά άμεση μορφή επικοινωνίας για τον προορισμό. Για τους κατοίκους και τους φορείς της τοπικής επιχειρηματικότητας, οι εμφανίσεις διασήμων μπορούν να σηματοδοτήσουν πρόσθετη επισκεψιμότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Παραμένει προς επαλήθευση αν θα ακολουθήσουν περαιτέρω επισκέψεις ή δημόσιες εμφανίσεις στη Νάουσα κατά τη διάρκεια της παραμονής της, καθώς και ποια εστιατόρια ή επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την επίσκεψη. Τα σχετικά δημοσιεύματα περιορίζονται στις φωτογραφίες και στην περιγραφή του δείπνου χωρίς επιπλέον λεπτομέρειες.