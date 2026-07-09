Διάσωση 27χρονου τουρίστα στην Λευκάδα μετά από επικίνδυνη παραλιακή πεζοπορία

Νυχτερινή επιχείρηση για την ανεύρεση και διάσωση νεαρού Πολωνού τουρίστα που χάθηκε κατά τη διαδρομή Κάθισμα–Κομηλιό. Περίπου μεσάνυχτα ο νεαρός εντοπίστηκε εξαντλημένος και επέστρεψε στους γονείς του.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην παράκτια περιοχή της Λευκάδας

Μια δύσκολη νυχτερινή επιχείρηση έληξε με επιτυχία χθες στη Λευκάδα, όταν οι αρχές εντόπισαν και περισυνέλεξαν έναν 27χρονο Πολωνό τουρίστα που είχε χαθεί κατά τη διάρκεια παραλιακής διάσχισης μεταξύ Κάθισμα και Κομηλιού. Το περιστατικό κινητοποίησε την Πυροσβεστική και το Λιμενικό και προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του και στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο νεαρός βρισκόταν με την οικογένειά του στη Λευκάδα για διακοπές και αποφάσισε χθες το μεσημέρι να περπατήσει κατά μήκος της ακτής από το Κάθισμα με στόχο την παραλία στο Κομηλιό. Η διαδρομή, όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνει σημεία όπου απαιτούνται κολύμβηση και πεζοπορία σε δύσκολες συνθήκες, γεγονός που αυξάνει το ρίσκο για τον επίδοξο περιπατητή.

Όταν οι ώρες πέρασαν χωρίς επικοινωνία, οι γονείς ενημέρωσαν τις αρχές. Η Πυροσβεστική ξεκίνησε άμεσα έρευνες και ζήτησε τη συνδρομή του Λιμενικού με σκάφος. Το κινητό του νεαρού φέρεται να χάθηκε στη θάλασσα, πράγμα που περιόρισε τη δυνατότητα άμεσης εντοπισμού του μέσω κλήσης.

Στάδιο Περιγραφή Αρχικό αίτημα Ανησυχία γονέων μετά από απουσία επικοινωνίας Έρευνα Πυροσβεστική σε συνεργασία με Λιμενικό Εντοπισμός Τηλεφώνημα από το παιδί με ελληνικό κινητό — το δικό του είχε χαθεί Διάσωση Περισυλλογή εξαντλημένου τραυματισμένου τουρίστα και επιστροφή στους γονείς

Ο νεαρός εντοπίστηκε τελικά αργά το βράδυ και μεταφέρθηκε στους γονείς του γύρω στα μεσάνυχτα. Η κατάσταση του περιγράφηκε ως εξαντλημένη, με ελαφρά τραύματα από την πεζοπορία. Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρότερα τραύματα ή περαιτέρω νοσηλεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό αναδεικνύει σειρά ζητημάτων που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία:

Την ανάγκη ενημέρωσης επισκεπτών για την επικινδυνότητα ορισμένων παράκτιων διαδρομών.

Την ετοιμότητα και συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τις επιπτώσεις των απωλειών κινητού στη δυνατότητα έγκαιρης διάσωσης.

Οι αρχές της Λευκάδας καλούνται τα επόμενα 24ωρα να αξιολογήσουν αν απαιτούνται επιπλέον σήμανση ή ενημερωτικά μέτρα στις συγκεκριμένες παραλιακές διαδρομές, ώστε να μειωθούν παρόμοια περιστατικά. Το νησί, με την αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις στη διαχείριση πεζοποριών και δραστηριοτήτων κοντά στη θάλασσα.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού, το συμβάν λειτουργεί υπενθύμιση για την ανάγκη προληπτικής ενημέρωσης των επισκεπτών και την ενίσχυση της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας, τουριστικών γραφείων και καταλυμάτων.