Διεθνές συνέδριο για το Βαλκανικό αγριόγιδο φέρνει την Κόνιτσα στο επίκεντρο της προστασίας

Στην Κόνιτσα και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου διεξήχθη από 25 έως 27 Ιουνίου το 1ο Διεθνές Συνέδριο για το Βαλκανικό Αγριόγιδο, με περισσότερους από <strong>70</strong> συμμετέχοντες και <strong>28</strong> επιστημονικές παρουσιάσεις, εστιάζοντας στη διασυνοριακή συνεργασία και την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων.

Συνέδριο και τοπικές συνέπειες

Στην Κόνιτσα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου, πραγματοποιήθηκε από 25 έως 27 Ιουνίου το 1ο Διεθνές Συνέδριο για το Βαλκανικό Αγριόγιδο (Balkan Chamois Conference). Η διοργάνωση έφερε στην περιοχή περισσότερους από 70 επιστήμονες, ερευνητές και εκπροσώπους φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από χώρες των Βαλκανίων, δημιουργώντας ένα επιστημονικό φόρουμ με άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική οικολογία και τον τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν συνολικά 28 επιστημονικές εργασίες που αποτύπωσαν την παρούσα κατάσταση των πληθυσμών του Βαλκανικού αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica), τα μέτρα προστασίας σε διάφορες χώρες και τις κύριες απειλές για το είδος. Μεταξύ των θεμάτων που αναδείχθηκαν ήταν η λαθροθηρία, η ανθρώπινη όχληση, η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, η διάνοιξη οδικών αξόνων, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και η εξάπλωση ασθενειών.

Οι επισημάνσεις αυτές έχουν άμεση εφαρμογή για την Κόνιτσα και τις γύρω περιοχές: η προστασία των οικολογικών διαδρόμων και ο προγραμματισμός υποδομών στο ορεινό τοπίο επηρεάζουν την τοπική βιοποικιλότητα και την ποιότητα του οικοτουριστικού προϊόντος που προσφέρει το γεωπάρκο.

Ημερομηνίες : 25–27 Ιουνίου

: 25–27 Ιουνίου Συμμετέχοντες : περισσότερα από 70 άτομα

: περισσότερα από 70 άτομα Παρουσιάσεις: 28 επιστημονικές εργασίες

Δεδομένο Αριθμός Συμμετέχοντες 70+ Επιστημονικές παρουσιάσεις 28 Τοποθεσία Κόνιτσα, Παγκόσμιο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιστημονική εξόρμηση στις ανατολικές πλαγιές της Τύμφης, όπου οι συμμετέχοντες παρατήρησαν το είδος στο φυσικό του ενδιαίτημα. Η άμεση επαφή με το τοπικό περιβάλλον επισήμανε τη σχέση γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, καθώς και την ανάγκη διατήρησης οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν πληθυσμούς αγριόγιδου.

«Κεντρικό συμπέρασμα του συνεδρίου αποτέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών, καθώς και η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την προστασία του Βαλκανικού Αγριόγιδου και των ορεινών οικοσυστημάτων.»

Για την Κόνιτσα, το συνέδριο σημαίνει αυξημένες ευκαιρίες για συμμετοχή σε διασυνοριακά προγράμματα έρευνας και διαχείρισης, αλλά και υποχρέωση προσεκτικού χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιέσεις στον φυσικό πλούτο της περιοχής. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς που διαχειρίζονται το γεωπάρκο μπορούν να αξιοποιήσουν τα επιστημονικά συμπεράσματα για να διαμορφώσουν πολιτικές που συνδυάζουν προστασία και βιώσιμο τουρισμό.

Η ανταλλαγή γνώσης που προέκυψε από τις παρουσιάσεις και οι επαφές μεταξύ επιστημόνων και διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών ανοίγουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες, παρακολούθηση πληθυσμών και κοινές δράσεις σε διασυνοριακό επίπεδο — ζητήματα που αφορούν άμεσα τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της Κόνιτσας.