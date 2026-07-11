Δήμος Καρδίτσας: βρέθηκε προσωρινός χώρος για την φύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος Καρδίτσας φαίνεται να κλείνει ένα χρόνιο πρόβλημα με την προτεινόμενη παραχώρηση σταυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Αρτεσιανού — η απόφαση θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή στις 14 Ιουλίου.

Λύση για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα μετά από χρόνια αναζήτησης

Μία πρακτική απάντηση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα του Δήμου Καρδίτσας βρίσκει τρόπο υλοποίησης: έχει υποβληθεί αίτηση για δωρεάν παραχώρηση μιας πλήρως εξοπλισμένης σταυλικής εγκατάστασης στην περιοχή του Αρτεσιανού, στη θέση «Λαπαρδάς», που προτείνεται για την προσωρινή φύλαξη ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και βοοειδών. Το ζήτημα απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και πάνω από μία δεκαετία και η πρόταση κρίνεται ως ρεαλιστική και λειτουργική για την αντιμετώπιση περισυλλογών.

Σύμφωνα με την περιγραφή της υποδομής, πρόκειται για εγκατάσταση με τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες προσωρινής στέγης ζώων, ενώ η παραχώρηση προτείνεται να έχει διάρκεια πέντε ετών. Η υπόθεση αναμένεται να επικυρωθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Τοποθεσία: θέση «Λαπαρδάς», εκτός σχεδίου ΔΚ Αρτεσιανού

θέση «Λαπαρδάς», εκτός σχεδίου ΔΚ Αρτεσιανού Σκοπός: προσωρινή φύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή)

προσωρινή φύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή) Διάρκεια παραχώρησης: 5 έτη (προτεινόμενη)

Η προσφερόμενη υποδομή περιλαμβάνει εμφανή διαμορφωμένο σταυλικό χώρο με κλωβούς και διάδρομο κίνησης, προαύλιο περιφραγμένο χώρο και επαρκή φωτισμό και φυσικό αερισμό, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια και την υγιεινή των ζώων κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Μέγεθος Εσωτερικός σταυλικός χώρος 298,42 τ.μ. με σιδερένιους κλωβούς και κεντρικό διάδρομο Προαύλιο περιφραγμένο 300,00 τ.μ. Διάρκεια παραχώρησης 5 έτη (προτεινόμενη)

Για τους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους της περιοχής, η προτεινόμενη λύση σημαίνει:

μείωση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών σε καλλιέργειες και περιουσίες από ανεπιτήρητα ζώα,

βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας και της υγιεινής στο πεδίο περισυλλογής,

ταχύτερη διαχείριση περιστατικών με δυνατότητα συντονισμένης προσωρινής φιλοξενίας.

Η πρόταση ανακτά παλαιότερες προσπάθειες του Δήμου να βρει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την προσωρινή φύλαξη παραγωγικών ζώων, ένα αντικείμενο που έχει επανερχόμενο χαρακτήρα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Η τελική έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή θα κρίνει το πότε και υπό ποιους όρους θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση. Στους όρους αυτούς αναμένεται να καθοριστούν μεταξύ άλλων οι διαδικασίες περισυλλογής, οι κανόνες διαμονής των ζώων, τα θέματα υγιεινής και τυχόν ευθύνες του παραχωρησιούχου και του Δήμου κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Καθώς η πρόταση μεταβαίνει προς συζήτηση, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής και τυχόν σχετικές ανακοινώσεις για πρακτικά ζητήματα — ώρες προσέλευσης ζώων, υπεύθυνες υπηρεσίες, και διαδικασίες επικοινωνίας σε περιστατικά.

Η εξεύρεση κατάλληλης εγκατάστασης, εφόσον επικυρωθεί, θα προσφέρει μια προσωρινή αλλά ουσιαστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων όσο και την ασφάλεια των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.