Δήμος Λαρισαίων: Στρατηγικό σχέδιο για αύξηση επισκεπτών και προβολή μέσα στο 2026

Ο Δήμος Λαρισαίων ξεδιπλώνει σχέδιο προβολής και οργανωμένη τουριστική στρατηγική με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνεργασίες με φορείς και ολοκλήρωση μελέτης μέσα στο 2026. Στόχος να γίνει η πόλη σταθμός επισκεπτών για την ευρύτερη Θεσσαλία.

Στρατηγική, χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα

Ο Δήμος Λαρισαίων προωθεί συστηματικά δράσεις ώστε η πόλη να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και να αναδειχθεί ως τουριστικός προορισμός. Στο κέντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δημιουργία ενός διαχειριστή προορισμού και μιας δομής μάρκετινγκ που θα λειτουργήσει ως ο αναπτυξιακός φορέας του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και, όπως αναφέρθηκε, έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στο 2026.

«Δουλεύουμε πάνω στο να δημιουργηθεί διαχειριστής προορισμού και μάρκετινγκ και οργάνωσης του προορισμού»

Η μελέτη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και πρόταση για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η πόλη σε επίπεδο προϊόντος και προβολής. Παράλληλα ο Δήμος αξιοποιεί και ίδια μέσα για την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού: βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, κειμενογράφηση και γραφιστικά, προκειμένου να υποστηρίξει την προβολή στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Συνεργασίες και τοπικός αντίκτυπος

Στην υλοποίηση συμμετέχουν φορείς της τοπικής αγοράς και του τουρισμού: η Ένωση Ξενοδόχων, το νέο Δ.Σ. των Τουριστικών Πρακτόρων και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η συνεργασία με αυτά τα σώματα στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς υπηρεσιών και στη δημιουργία θεσμών-γεγονότων που θα φέρουν επισκέπτες από γειτονικούς νομούς και όλη την Ελλάδα.

Στόχος : να γίνει η Λάρισα σταθμός επισκεπτών και να προσφέρει εμπειρίες στους κατοίκους.

: να γίνει η Λάρισα σταθμός επισκεπτών και να προσφέρει εμπειρίες στους κατοίκους. Μέσο : διαχειριστής προορισμού / αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου.

: διαχειριστής προορισμού / αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου. Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης + ίδιοι πόροι Δήμου.

Πρακτικά οφέλη για την πόλη

Η οργανωμένη προβολή και η δημιουργία θεσμών αναμένεται να έχει πολλαπλά αποτελέσματα: ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων, αύξηση επισκεψιμότητας σε πολιτιστικά και εμπορικά σημεία, καλύτερη αξιοποίηση υποδομών και δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Για τους κατοίκους, αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας στον επισιτισμό και τη φιλοξενία, καθώς και βελτίωση της εικόνας της πόλης.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας με τα βασικά βήματα που έχουν αναφερθεί από τη δημοτική αρχή:

Ενέργεια Κατάσταση Στόχος ολοκλήρωσης Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης & πρότασης Ανάδοχος επιλεγμένος 2026 Δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού / διαχειριστή Σχεδιασμός Εντός 2026 Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού Σε εξέλιξη Συνεχής

Η προοπτική είναι ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι βασικές μελέτες και οργανωθεί ο φορέας, θα ξεκινήσει στοχευμένη προβολή με χρήση του νέου υλικού και δράσεις που θα «δέσουν» τον πολιτιστικό και τον συνεδριακό τουρισμό με την καθημερινή ζωή της πόλης.

Για την τοπική οικονομία και την εικόνα της Λάρισας, η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου θα σημάνει καινοτομία στη διαχείριση του προορισμού και ευκαιρίες για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Η συνέχεια θα δείξει πόσο γρήγορα οι κινήσεις αυτές θα μεταφραστούν σε αύξηση επισκέψεων και οικονομικό όφελος για την περιοχή.