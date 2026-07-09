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Δήμος Θεσσαλονίκης: 40 κατοικίες για ευάλωτες ομάδες και σχέδιο για άλλες 60 στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης

Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης προχωρά με μισθώσεις 40 διαμερισμάτων για ευάλωτες ομάδες και σχεδιασμό επέκτασης με 60 επιπλέον κατοικίες, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Δήμος Θεσσαλονίκης: 40 κατοικίες για ευάλωτες ομάδες και σχέδιο για άλλες 60 στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Προχωρά η πρώτη φάση, σχεδιάζεται η επέκταση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση του προγράμματος κοινωνικής στέγασης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με σαράντα (40) διαμερίσματα να εισέρχονται ήδη σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης και του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης, που υποστηρίζεται οικονομικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα ακίνητα προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και ανακαινίστηκαν με κόστος 22.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το μέσο εμβαδό των διαμερισμάτων είναι 60 τ.μ. και η μισθωτική τιμή υπολογίζεται σε 3,6 ευρώ/τ.μ., που αντιστοιχεί σε μέσο μηνιαίο ενοίκιο περίπου 225 ευρώ.

Χρηματοδότηση και επόμενο βήμα

Η συνέχιση και η επέκταση του προγράμματος σχεδιάζεται με επιπλέον πόρους: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εξασφαλίσει 1,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ενισχυθεί το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης και να διαχειρίζεται τα ήδη ανακαινισμένα ακίνητα. Παράλληλα, σε φάση εξειδίκευσης είναι πρόσκληση για χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα επιτρέψει την προετοιμασία και διάθεση ακόμη 60 προσιτών κατοικιών.

«Για μας η υπόθεση της στέγασης και της προσιτής κατοικίας ήταν από την πρώτη στιγμή ένα πεδίο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος»

Η δήλωση αυτή αποδόθηκε στον Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τις προσπάθειες του δήμου για θεσμική κάλυψη και εξεύρεση χρηματοδοτήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 23 μισθωτήρια, ενώ 34 ωφελούμενοι διαμένουν ήδη στα αντίστοιχα διαμερίσματα και επιπλέον 9 μισθωτήρια είναι σε διαδικασία υπογραφής.

  • 40 ακίνητα ανακαινίστηκαν και εισέρχονται στη φάση μισθώσεων
  • 23 μισθωτήρια έχουν υπογραφεί έως τώρα
  • Στόχος: επιπλέον 60 κατοικίες με νέα χρηματοδότηση

Για τους κατοίκους της μητροπολιτικής περιοχής η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια πρακτική απάντηση σε προβλήματα στέγασης: οι διαθέσιμες κατοικίες παρέχονται με όρους προσιτότητας και στοχεύουν σε οικογένειες και άτομα σε ευάλωτη θέση. Η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου επιτρέπουν τη μείωση του κόστους ανακαίνισης και του τελικού ενοικίου.

ΣτοιχείοΠοσότητα/Κόστος
Διαμερίσματα σε φάση μίσθωσης40
Μέσο εμβαδόν60 τ.μ.
Μέσο ενοίκιο225 ευρώ
Χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης)1,1 εκατ. ευρώ
Πρόσθετη χρηματοδότηση (Περιφέρεια)1,2 εκατ. ευρώ
Σχεδιαζόμενη επένδυση (ΕΤΠΑ)5 εκατ. ευρώ

Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική πολιτική στέγασης και ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε επίπεδο περιφέρειας. Για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, η εξέλιξη σημαίνει συγκεκριμένες ευκαιρίες πρόσβασης σε κατοικία με ελεγχόμενο κόστος, ενώ για τη δημοτική αρχή αποτελεί τεστ αποτελεσματικότητας στη διαχείριση δημόσιων πόρων και ακινήτων.

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Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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