Δρόμος Φυλακτής–Πετρίλου: σχέδιο για να ενωθεί τουριστικά η Λίμνη Πλαστήρα με την Αργιθέα

Οι δήμοι Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας προωθούν την αποκατάσταση της διαδημοτικής οδικής σύνδεσης μήκους 8–10 χλμ., με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση τοπικών δραστηριοτήτων.

Κίνητρο και προοπτική

Οι δημοτικές αρχές των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας συμφώνησαν να προωθήσουν την επαναλειτουργία της οδικής σύνδεσης ανάμεσα σε Φυλακτή και Πετρίλο. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η διαδημοτική πρόσβαση, ώστε η λίμνη να αποκτήσει ευρύτερη τουριστική ενδοχώρα και η Αργιθέα να γίνει προσβάσιμη στους επισκέπτες της περιοχής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αρχικό καθαρισμό και συντήρηση του υπάρχοντος δρόμου, με εκτίμηση μήκους μεταξύ 8 και 10 χιλιομέτρων, ανάλογα με την τελική χάραξη που θα επιλεγεί. Σε επόμενη φάση προβλέπεται πλήρης βελτίωση των τεχνικών έργων και τελικά ασφαλτόστρωση.

Οφέλη για την τοπική οικονομία

Η σύνδεση προωθείται ως έργο πολλαπλού χαρακτήρα: τουριστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό. Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται:

αύξηση των διανυκτερεύσεων και της επισκεψιμότητας γύρω από τη λίμνη,

δημιουργία προσβάσιμης «πύλης» για την Αργιθέα προς τον τουρισμό της Λίμνης Πλαστήρα,

διεύρυνση των δυνατοτήτων για θεματικές μορφές τουρισμού στην περιοχή.

Οι δήμαρχοι τόνισαν ότι το έργο ενισχύει την ενδοπεριφερειακή συνεργασία και συνεισφέρει στην ενοποίηση των ορεινών όγκων των Αγράφων.

«Η οδική σύνδεση Λίμνης Πλαστήρα με την Αργιθέα αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής με πολλαπλά τουριστικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα»

Τεχνικά και χρηματοδοτικά σημεία

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης. Η επιλογή της χάραξης θα κρίνει και το τελικό μήκος του έργου. Στη συνέχεια σχεδιάζεται η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών και, ακολούθως, η ασφαλτόστρωση των τμημάτων που χρήζουν παρέμβασης.

Για τη χρηματοδότηση, οι δύο πλευρές έχουν προτείνει την ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δημαρχιακές αρχές απέκλεισαν λύσεις υψηλού κόστους, όπως διάνοιξη σήραγγας, και επιλέγουν μια ρεαλιστική, σταδιακή προσέγγιση με διαχειρίσιμο προϋπολογισμό.

Τοπικές επιπτώσεις και χρονοδιάγραμμα

Σε πρώτη φάση οι εργασίες θα στοχεύσουν στο να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός και λειτουργικός όλο τον χρόνο, με ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας. Το εγχείρημα αποσκοπεί επίσης στη μείωση του χρόνου πρόσβασης μεταξύ των περιοχών και στην ενίσχυση της καθημερινότητας των κατοίκων, όπως μεταφορά προϊόντων και πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από χρόνια στασιμότητας και χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους ως αποκατάσταση ενός αναγκαίου υποδομικού δεσμού, που μπορεί να λειτουργήσει άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες τεχνικές παρεμβάσεις.

Στοιχείο Τι προβλέπεται Μήκος 8–10 χλμ. (εκτίμηση) Φάσεις χάρτογράφηση, τεχνικά έργα, ασφαλτόστρωση Πηγή χρηματοδ. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων

Η εξέλιξη του θέματος θα καθοριστεί από την ολοκλήρωση της μελέτης και την εξασφάλιση πόρων. Για τους μόνιμους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, η συμφωνία των δύο δημάρχων σηματοδοτεί μια ευκαιρία για αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και νέα πεδία οικονομικής δραστηριότητας στην Π.Ε. Καρδίτσας.