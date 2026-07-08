Δύο συγκροτημένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Ροδόπη οδήγησαν σε συλλήψεις διακινητών

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις μέσα σε 24 ώρες συνελήφθησαν αλλοδαποί διακινητές στη Ροδόπη — κατασχέθηκαν οχήματα και εντοπίστηκαν συνολικά 11 παράτυποι μετανάστες. Οι υποθέσεις απασχολούν την Εισαγγελία Ροδόπης και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εντατικοί έλεγχοι και δύο συλλήψεις σε 24 ώρες

Δύο ξεχωριστές αστυνομικές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης οδήγησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών που κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες και αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα σε Σάπες και Κομοτηνή, με συνολικά 11 παράτυπους μετανάστες να εντοπίζονται εντός των κατασχεθέντων οχημάτων.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών εντόπισαν φορτηγό που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο σε άλλη περιφέρεια και μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός, σύμφωνα με το ανακοινωθέν των αρχών, δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης. Στη δεύτερη υπόθεση, στην επαρχία της Κομοτηνής, ακινητοποιήθηκε επιβατικό όχημα που μετέφερε πέντε παράτυπους μετανάστες, μετά από καταδίωξη στην οποία ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να σταματήσει — χωρίς τραυματισμούς.

Ημερομηνία Τοποθεσία Αριθμός μεταφερόμενων Κατάσταση οχήματος 5 Ιουλίου 2026 Σάπες 6 Κλεμμένο φορτηγό 5 Ιουλίου 2026 Κομοτηνή (επαρχία) 5 Επιβατικό, εκτροπή μετά από καταδίωξη

Και στις δύο υποθέσεις προχώρησαν σε κατάσχεση των οχημάτων, καθώς και σε κατασχέσεις χρηματικών ποσών και κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνταν για την οργάνωση και εκτέλεση των διακινητικών πράξεων. Οι συλληφθέντες έχουν προσαχθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης και την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις αναδεικνύουν δύο βασικά προβλήματα για την περιοχή: την παρουσία οργανωμένων κυκλωμάτων που αξιοποιούν κλεμμένα οχήματα και στερούνται νόμιμης άδειας οδήγησης, καθώς και τον άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια όταν οι διακινητές δεν συμμορφώνονται σε σήματα στάσης και επιχειρούν επικίνδυνους ελιγμούς.

Αρμόδιες υπηρεσίες: Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής. Αντικείμενο προανάκρισης: διακίνηση ανθρώπων, χρήση κλεμμένων οχημάτων, επικίνδυνη οδήγηση.

διακίνηση ανθρώπων, χρήση κλεμμένων οχημάτων, επικίνδυνη οδήγηση. Επόμενα βήματα: υποβολή δικογραφιών στην Εισαγγελία και διερεύνηση πιθανών συνδέσεων με ευρύτερα κυκλώματα.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς τέτοιες υποθέσεις επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των μετακινήσεων στον νομό και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Η συνεχής παρουσία ελέγχων και οι στοχευμένες επιχειρήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών κρίνονται απαραίτητες για τον περιορισμό των κύκλων παράνομης διακίνησης που δρουν στην περιοχή.

Σημείωση: Τα στοιχεία προέρχονται από το τοπικό δελτίο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης και σχετικές ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.