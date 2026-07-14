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Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι και μπαίνει στην τελική φάση της μεταγραφής στον ΠΑΟΚ

Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε από την Κοπεγχάγη στο «Μακεδονία» και τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν την οριστική ένταξη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι και μπαίνει στην τελική φάση της μεταγραφής στον ΠΑΟΚ
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Άφιξη και επόμενα βήματα

Στη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε το βράδυ της 13ης Ιουλίου ο ποδοσφαιριστής Τάχα Άλι, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη και έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου ξεκινάει για την ομάδα η διαδικασία των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο κατά τις εξετάσεις, ο Άλι θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ενταχθεί στο ρόστερ που διαμορφώνεται για τη νέα σεζόν. Η μεταγραφή θεωρείται προσθήκη στη γραμμή της επίθεσης ενόψει των εγχώριων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του συλλόγου.

Προφίλ και πρόσφατες επιδόσεις

Ο Τάχα Άλι γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1998 στο Σπάνγκα της Σουηδίας και την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν με τη Μάλμε. Στην Allsvenskan του 2025 κατέγραψε 2 γκολ και 2 ασίστ σε 26 συμμετοχές. Στην ευρωπαϊκή διοργάνωση της σεζόν 2025/26 (Europa League) έπαιξε σε 4 αγώνες, σημειώνοντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Κατηγορία Σεζόν / Διοργάνωση Στατιστικά
Εγχώριο πρωτάθλημα Allsvenskan 2025 26 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις Europa League 2025/26 4 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ

Διεθνής εμπειρία

Ο παίκτης συμμετείχε και στο Μουντιάλ 2026 με την εθνική Σουηδίας, έχοντας παρουσίες ως αλλαγή σε αγώνες με την Γαλλία και την Ολλανδία. Η παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο προσθέτει προσδοκίες για την προσαρμογή και την συμβολή του στην επίθεση του ΠΑΟΚ.

Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη

Η έλευση του Άλι αποτελεί ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης στο επιθετικό δυναμικό της ομάδας. Σε πρακτικό επίπεδο για τους φιλάθλους της πόλης, αυτό σημαίνει ότι το ρόστερ αποκτά έναν παίκτη με εμπειρία σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και διεθνείς παρουσίες. Οι επόμενες ημέρες, με τις ιατρικές εξετάσεις και τις διαδικασίες υπογραφής, θα κρίνουν την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής.

  • Άφιξη στη Θεσσαλονίκη: 13 Ιουλίου 2026
  • Ηλικία: 28 ετών
  • Επόμενα βήματα: ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθείται στενά από τα τοπικά μέσα και το φίλαθλο κοινό, καθώς η επίσημη ανακοίνωση από τον σύλλογο θα επιβεβαιώσει την οριστική προσθήκη στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.

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Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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