Σοκ στη Θεσσαλονίκη: γρίφος γύρω από το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη

Αμφιβολίες για το ποιος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, καταγραφές από κάμερα και στοιχεία GPS στην έρευνα της Τροχαίας για το θανατηφόρο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε ανήλικη αθλήτρια.

Έντονες αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα

Η τραγωδία με θύμα μια 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν αντιφατικές καταθέσεις και αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση το υλικό από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στη διασταύρωση όπου σημειώθηκε το συμβάν.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 48χρονος που εμφανίστηκε στις αρχές και υποβλήθηκε σε εξετάσεις υποστηρίζει ότι δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι "δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα" και ότι συνέχισε την πορεία του, αφήνοντας το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο. Επίσης αναφέρεται ότι το όχημα στο οποίο εμπλέκεται έδειχνε μέσω GPS παρουσία στο σημείο εκείνη την ώρα.

«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία», δήλωσε ο πατέρας της 15χρονης.

Ο πατέρας του θύματος εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν το πρόσωπο που παρουσιάστηκε και υπέβαλε δείγμα αίματος είναι όντως ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή του δυστυχήματος. Κεντρικό στοιχείο για την έρευνα αποτελεί το υλικό της κάμερας ασφαλείας που φέρεται να έχει καταγράψει τόσο τη στιγμή της σύγκρουσης όσο και τη μετακίνηση του οχήματος μετά το συμβάν.

Τι αναμένεται να εξεταστεί

Ανάλυση του βίντεο από την κάμερα ασφαλείας για την ταυτοποίηση του οδηγού και την ακριβή ακολουθία των γεγονότων.

Αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στο δείγμα αίματος που ελήφθη από τον 48χρονο.

Εξέταση των δεδομένων GPS του απορριμματοφόρου για τη θέση και την πορεία του οχήματος τη συγκεκριμένη ώρα.

Τυχόν μαρτυρικές καταθέσεις από περαστικούς ή άλλους οδηγούς που βρίσκονταν στην περιοχή.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις έρευνες, ενώ οι πληροφορίες που φτάνουν από το σημείο συγκροτούν ένα περίπλοκο παζλ γύρω από την ακριβή ευθύνη και τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της ανήλικης.

Τοπικές συνέπειες και ανησυχίες

Η απώλεια μιας 15χρονης αθλήτριας έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινότητα, ειδικά στους χώρους του ερασιτεχνικού αθλητισμού όπου δραστηριοποιούνταν. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των μαθητών και των νέων που κινούνται με ποδήλατο ή πεζοί σε αστικές οδούς, καθώς και για τη διαχείριση οχημάτων βαρέως τύπου εντός των ορίων της πόλης.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να καθορίσει τις νομικές και ποινικές ευθύνες. Μέχρι τότε, οι αρχές καλούν σε ψυχραιμία και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας από πολίτες που ενδεχομένως έχουν χρήσιμα στοιχεία ή βίντεο.

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Η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμη φάση διερεύνησης. Η έγκαιρη και ακριβής αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού θα είναι καθοριστική για την απόδοση ευθυνών και για την παροχή απαντήσεων στην οικογένεια της νεαρής αθλήτριας και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.