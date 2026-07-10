Έγκαιρη επέμβαση δασεργατών απέτρεψε νέα φωτιά στη Βόρεια Εύβοια

Δασεργάτες που υπηρετούν στο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους στη Βόρεια Εύβοια εντόπισαν νωρίς το πρωί εστία κοντά στους Παπάδες και την έσβησαν πριν η φωτιά απειλήσει να επεκταθεί.

Άμεση παρέμβαση στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας

Το πρωί της Παρασκευής πλήρωμα των δασεργατών που εργάζεται στο ειδικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων της Βόρειας Εύβοιας εντόπισε και κατέσβησε έγκαιρα μία εστία φωτιάς κοντά στο χωριό Παπάδες. Η επέμβαση έγινε πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτρέποντας την πιθανή εξάπλωση και μεγαλύτερη καταστροφή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αρχική αιτία της εστίας ήταν η πτώση ενός ξερού κορμού πεύκου που παρέσυρε καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η άμεση παρουσία εργαζομένων στο δάσος και η γρήγορη κινητοποίησή τους απέτρεψε την κλιμάκωση του περιστατικού.

Χρόνος επέμβασης: το πρωί της Παρασκευής

το πρωί της Παρασκευής Τοποθεσία: κοντά στο χωριό Παπάδες

κοντά στο χωριό Παπάδες Αποτέλεσμα: η εστία έσβησε πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις

Η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει τον πρακτικό ρόλο του ειδικού προγράμματος δασοπρόληψης και αποκατάστασης που λειτουργεί στην περιοχή: οι δασεργάτες και οι ρετσινάδες, πέρα από τις εργασίες αναγέννησης, αποτελούν και πρώτη γραμμή πρόληψης απέναντι σε άμεσους κινδύνους για το δάσος. Η έγκαιρη ανίχνευση μικρών εστιών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για εκτεταμένες πυρκαγιές, ειδικά σε περιοχές που ακόμη ανακάμπτουν από προηγούμενες καταστροφές.

Στοιχείο Πληροφορία Εντοπισμός Δασεργάτες του ειδικού προγράμματος Αιτία Πτώση ξηρού κορμού που έφερε σε επαφή καλώδιο ηλεκτροδότησης Επέμβαση Άμεση κατάσβεση πριν την άφιξη πυροσβεστικών δυνάμεων

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το περιστατικό είναι υπενθύμιση της σημασίας της διαρκούς εγρήγορσης, της συντήρησης του δασικού ιστού και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών ομάδων και υπηρεσιών. Παράλληλα αναδεικνύει την αξία των προγραμμάτων που απασχολούν τοπικό εργατικό δυναμικό στην πρόληψη και στην αποκατάσταση του τοπίου.

Στο επόμενο διάστημα, η συνέχιση της επιτήρησης και η τήρηση μέτρων πρόληψης —όπως ο καθαρισμός εύφλεκτων υλικών και η αντιμετώπιση επικίνδυνων δέντρων κοντά σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος— παραμένει κρίσιμης σημασίας για να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά σε περίοδο υψηλής επικινδυνότητας.

Η τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να διατηρήσουν την επαγρύπνηση, αξιοποιώντας την εμπειρία και την παρουσία του προσωπικού που εργάζεται στο δάσος, ώστε να προστατευτεί η αναγέννηση των καμένων εκτάσεων και η ασφάλεια των κατοίκων.