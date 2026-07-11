Εικαστική έκθεση στη Λευκάδα φέρνει στο προσκήνιο την αστεγία και τις δημοτικές δομές υποστήριξης

Στην κεντρική προβολή έργων που δημιουργήθηκαν στο εργαστήρι του Αγρινίου, οι πολίτες της Λευκάδας ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του δήμου Αγρινίου που στηρίζουν άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες.

Έκθεση και ενημέρωση: η αστεγία ως κοινωνικό ζήτημα στο κέντρο της πόλης

Μια σειρά έργων ζωγραφικής και γλυπτικής με θέμα την αστεγία παρουσιάστηκε χθες έξω από την Εθνική Τράπεζα στη Λευκάδα, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τις δομές υποστήριξης αστέγων του δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες. Τα έργα προέρχονται από το εικαστικό εργαστήρι της Χριστίνας Μπλαχούρα και έχουν δημιουργηθεί με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων που ήρθαν σε επαφή με τις δομές αυτές.

Η πρωτοβουλία ταξιδεύει σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας από το 2018 με στόχο όχι μόνο την προβολή των έργων αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τη λειτουργία των σχετικών δομών: υπνωτήριο, ανοιχτό κέντρο ημέρας και συνοδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα χωρίς στέγη.

“Η έκθεση αυτή έχει δημιουργηθεί από το 2018 και ταξιδεύει όλη τη δυτική Ελλάδα. Τα έργα έγιναν σε συνεργασία με τους ψυχολόγους των δομών μας οι οποίοι ήρθαν σε παφή με τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες που ζωγράφισαν και επικοινώνησαν το θέμα αστεγία.”

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι αρμόδιες αντιδήμαρχοι για τις κοινωνικές δομές, Μαρία Μαργέλη από τη Λευκάδα και Γεωργία Μπόκα από το Αγρίνιο, οι οποίες περιέγραψαν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και τις δυνατότητες στήριξης των ευάλωτων ομάδων. Τα έργα χαρακτηρίστηκαν από πολλούς παρευρισκόμενους ως ιδιαίτερα συγκινητικά, καθώς αποτυπώνουν προσωπικές ιστορίες και την προσέγγιση των δημιουργών απέναντι στην καθημερινότητα των αστέγων.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας η παρουσία της έκθεσης στο δημόσιο χώρο είχε διπλή σημασία: αφενός έφερε στο δημόσιο διάλογο ένα κοινωνικό πρόβλημα που συχνά μένει στο περιθώριο, αφετέρου έδωσε πρακτικές πληροφορίες για τις δομές και το πώς αυτές λειτουργούν στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Ενημέρωση : Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες υπνωτηρίου και ανοιχτού κέντρου ημέρας.

: Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες υπνωτηρίου και ανοιχτού κέντρου ημέρας. Ευαισθητοποίηση : Τα έργα λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας για την κατανόηση της πραγματικότητας των αστέγων.

: Τα έργα λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας για την κατανόηση της πραγματικότητας των αστέγων. Δικτύωση: Η διοργάνωση αναδεικνύει συνεργασίες μεταξύ δήμων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η επιλογή του δημόσιου χώρου για την έκθεση δεν είναι τυχαία: ο λόγος που επιλέγεται ο δρόμος ως τόπος προβολής σχετίζεται με την ίδια τη φύση του φαινομένου της αστεγίας, καθώς τα έργα δεν «κλείνονται» σε αίθουσες τέχνης αλλά παρουσιάζονται εκεί που περνάει καθημερινά ο πολίτης.

Αν και η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά 36 έργα, στις περιόδους περιοδείας παρουσιάζονται λιγότερα για πρακτικούς λόγους. Οι διοργανωτές μετέφεραν επιλεγμένα έργα στη Λευκάδα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να μοιραστούν έντυπο ενημερωτικό υλικό για τις δομές.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Λευκάδας, η παρουσία τέτοιων δράσεων επισημαίνει την ανάγκη τοπικής ευαισθησίας και συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη φροντίδα των ευάλωτων συμπολιτών. Η έκθεση, πέρα από καλλιτεχνικό γεγονός, λειτουργεί ως πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο και συνεργασία μεταξύ πολιτών, δήμων και επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας.