Εισαγγελική εισήγηση για απαλλαγή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ζώου στη Ρόδο

Η Εισαγγελία εισηγήθηκε να μην ασκηθεί κατηγορία κατά ημεδαπού κατοίκου Ψίνθου, καθώς, σύμφωνα με την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, δεν προέκυψαν ενδείξεις τελέσεως της πράξης. Η δικογραφία παραπέμπεται τώρα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου για βούλευμα.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο νησί

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ζώου στη Ρόδο εισέρχεται σε κρίσιμο στάδιο: η αρμόδια εισαγγελέας πλημμελειοδικών εισηγήθηκε τη μη άσκηση κατηγορίας σε βάρος του κατηγορουμένου, κατοίκου Ψίνθου, καθώς, όπως αναφέρεται, από την αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού «δεν προέκυψαν ενδείξεις» που να στηρίζουν το καταλογιζόμενο αδίκημα.

Η ποινική δίωξη στρεφόταν στην κατηγορία της κακοποίησης ζώου κατ' εξακολούθηση, συγκεκριμένα της σεξουαλικής κακοποίησης, για γεγονότα που φέρονται να έλαβαν χώρα στη Ρόδο εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, η δικογραφία υπεβλήθη στις 23 Μαρτίου 2026 στον εισαγγελέα εφετών Δωδεκανήσου, ο οποίος τελικώς επέστρεψε τη δικογραφία με παραγγελία της Αντεισαγγελέως Εφετών στις 15 Μαΐου 2026, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για παραπομπή στο ακροατήριο.

Ακολούθως, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο πλέον θα αποφανθεί με βούλευμα για την τύχη της ποινικής δίωξης. Η εισαγγελική εισήγηση σηματοδοτεί την κατεύθυνση της διαδικασίας, αλλά δεν αποτελεί τελική κρίση· το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα λάβει την απόφαση που θα κλείσει ή θα προωθήσει την υπόθεση περαιτέρω.

Κατηγορούμενος: ημεδαπός, κάτοικος Ψίνθου

ημεδαπός, κάτοικος Ψίνθου Διώκεται για: κακοποίηση ζώου κατ' εξακολούθηση (σεξουαλική κακοποίηση)

κακοποίηση ζώου κατ' εξακολούθηση (σεξουαλική κακοποίηση) Ενδεικτικό χρονικό διάστημα των γεγονότων: Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2022

Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2022 Κρίσιμες ημερομηνίες δικαστικής πορείας: 23/03/2026, 15/05/2026

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία της Ρόδου, όπου η αρχική καταγγελία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η εισαγγελική πρόταση περί μη άσκησης κατηγορίας στηρίζεται στον έλεγχο του αποδεικτικού υλικού ενώπιον της δικαιοσύνης και στην εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος.

Για τους κατοίκους, το επόμενο και αποφασιστικό βήμα είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου. Εφόσον το συμβούλιο αποδεχθεί την εισήγηση, η ποινική δίωξη θα περατωθεί χωρίς παραπομπή σε δίκη· σε αντίθετη περίπτωση, η υπόθεση θα συνεχίσει στη διαδικασία του ακροατηρίου.

Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για την τοπική κοινότητα

Η καταγραφή των γεγονότων και η διενέργεια εμπεριστατωμένης δικαστικής έρευνας αποτελούν προτεραιότητα για την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Η εισαγγελική εισήγηση καταδεικνύει ότι οι αποφάσεις πρέπει να στηρίζονται σε αποδεικτικό υλικό και όχι σε κοινωνική πίεση. Παράλληλα, για όσους ενδιαφέρονται για την προστασία των ζώων, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη για σαφείς διαδικασίες καταγγελίας και έγκαιρης κοινοποίησης αξιόπιστων στοιχείων στις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία Ενέργεια Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2022 Φερόμενα περιστατικά 23/03/2026 Υποβολή δικογραφίας σε εισαγγελέα εφετών 15/05/2026 Επιστροφή με παραγγελία της Αντεισαγγελέως Εφετών

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι το βούλευμα. Η τοπική κοινωνία περιμένει πλέον την τελική απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που θα κρίνει την τύχη της ποινικής διαδικασίας.