Εκκένωση Προφήτη Ηλία στο Αλιβέρι: ισχυρές δυνάμεις μάχονται μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Με μήνυμα του 112 και μεγάλα εναέρια και επίγεια μέσα επιχειρούνται οι προσπάθειες για να κατασβεστεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα του Αλιβερίου. Οι κάτοικοι εκκενώθηκαν προς το Αλιβέρι.

Μια εικόνα που πολλοί κάτοικοι ξέρουν καλά: ξαφνικά η μυρωδιά του καπνού, η ανησυχία και οι φλόγες να απειλούν σπίτια και δρόμους. Την Τρίτη το μεσημέρι (14/7) μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα ειδοποιήσεων 112 και να δοθεί εντολή εκκένωσης για την περιοχή Προφήτης Ηλίας.

Άμεσα μέτρα και ενημέρωση

Το μήνυμα που στάλθηκε σε κατοίκους και επισκέπτες κάλεσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας» να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών. Την πρώτη ειδοποίηση του 112 είχε προηγηθεί άλλη ειδοποίηση, περίπου στις 12:17, που ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Στοιχεία της επιχείρησης κατάσβεσης

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν και παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, με συντονισμό εναέριων και επίγειων μέσων προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

68 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ

με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ 20 πυροσβεστικά οχήματα

6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα — το ένα από αυτά έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων

και — το ένα από αυτά έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων Υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στην επιχείρηση

συνδράμουν στην επιχείρηση Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζει να παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 68 Πυροσβεστικά οχήματα 20 Αεροσκάφη 6 Ελικόπτερα 3

Σημασία και συνέπειες

Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλών θερμοκρασιών και εύφλεκτης βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης των πυρκαγιών. Η έγκαιρη ενεργοποίηση του 112 και η άμεση κινητοποίηση εναέριων μέσων και πεζοπόρων ομάδων περιορίζουν τον κίνδυνο για κατοικημένες ζώνες, αλλά η κατάσταση παραμένει κρίσιμη όσο οι φλόγες καίνε αγροτοδασική έκταση.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες εκκένωσης και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τις πληγείσες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και των τοπικών αρχών, ενώ οι πληροφορίες για τυχόν εκτιμήσεις αιτιών της φωτιάς ή για ζημιές θα καθοριστούν από τα αποτελέσματα των αυτοψιών και την πορεία της πυρκαγιάς.