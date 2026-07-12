Εν μέσω ποινικών ερευνών, δύο όμιλοι προσφεύγουν για την επέκταση του βιολογικού στη Ρόδο

Το Λιμεναρχείο έχει κινήσει ποινική διαδικασία για ρύπανση στο ακρωτήριο «Βόδι» και η Πολιτική Προστασία διατηρεί τον Δήμο Ρόδου σε Ειδική Κινητοποίηση· παράλληλα, οι ΑΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ κατέθεσαν προδικαστικές προσφυγές κατά της κατεπείγουσας επέκτασης της ΕΕΛ.

Η υπόθεση της ρύπανσης στο ακρωτήριο «Βόδι» έχει λάβει πλέον επίσημη νομική διάσταση: το Λιμεναρχείο κινεί ποινικές διαδικασίες ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί τον Δήμο Ρόδου σε καθεστώς Ειδικής Κινητοποίησης έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, «λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης επικίνδυνης ρύπανσης».

Νέα νομική εμπλοκή γύρω από την ΕΕΛ

Σε αυτή τη συγκυρία δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου των δημοσίων έργων, η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και η ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, κατέθεσαν χωριστές προδικαστικές προσφυγές κατά της κατεπείγουσας διαδικασίας για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ρόδου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καμία από τις δύο δεν είχε κληθεί στη διαδικασία ούτε υπέβαλε προσφορά, ωστόσο κατέβαλε το ανώτατο παράβολο των 15.000 ευρώ για την υποβολή της προσφυγής.

Η εικόνα περιπλέκεται από το γεγονός ότι, στις 29 Ιουνίου 2026, ο όμιλος AKTOR ανακοίνωσε δημόσια πρόταση εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS —μία εξέλιξη η οποία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων, φέρνει «στενότερες» επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα σε πλευρές που εμφανίζονται σήμερα ως προσφεύγουσες.

«με πλήρη και ακριβή στοιχεία»

Η δημόσια παρέμβαση του προέδρου της ΔΕΥΑΡ, που επανέφερε το θέμα με συγκεκριμένα στοιχεία, ημερομηνίες και αριθμούς, πυροδότησε τις διαδικασίες και οδήγησε στην αναζήτηση των επίσημων φακέλων και των Απόψεων που κατατέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Τι σημαίνει για τη Ρόδο

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού η διαχείριση των λυμάτων και η άμεση προστασία των ακτών αποτελούν κομβικά ζητήματα —ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου. Η ΕΕΛ περιγράφεται από την αναθέτουσα αρχή ως το «μοναδικό ανάχωμα» στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που παρατηρείται στην περιοχή του Βοδίου. Η αναστολή ή η καθυστέρηση της επέκτασης, αν προκύψει από τις προσφυγές, ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων και την εικόνα των ακτών.

Υφιστάμενη κατάσταση: Ποινική έρευνα για ρύπανση στο ακρωτήριο «Βόδι».

Διοικητικό μέτρο: Ειδική Κινητοποίηση Δήμου Ρόδου έως 07/01/2027.

Νομικές κινήσεις: Προδικαστικές προσφυγές ΑΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ κατά της κατεπείγουσας επέκτασης της ΕΕΛ.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η ΔΕΥΑΡ έχουν μπροστά τους δύο προτεραιότητες: την ταχεία διερεύνηση των αιτιών της ρύπανσης και την εξασφάλιση ότι οι εργασίες επέκτασης της ΕΕΛ θα προχωρήσουν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Το τοπικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Στοιχείο Πληροφορία Αρμόδιες αρχές Λιμεναρχείο, Πολιτική Προστασία, ΔΕΥΑΡ Οικονομικό παράβολο 15.000 ευρώ (ανώτατο) Ειδική Κινητοποίηση Έως 7/1/2027 Προσφεύγουσες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Οι πολίτες αναμένουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας και για τη ροή των διαδικασιών που αφορούν την ΕΕΛ. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων, ώστε να προστατευτεί το θαλάσσιο μέτωπο που αποτελεί ζωτικό πόρο για τη Ρόδο.