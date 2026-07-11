Η Ρόδος φιλοξενεί τη 29η Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας με διεθνή συμμετοχή

Στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διεξήχθησαν φέτος οι εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας, με ομιλία του περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου και εκπροσώπους από 30 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ρόδου στην εξειδικευμένη επιστημονική συζήτηση για τη θάλασσα.

Διεθνής επιστημονική συγκέντρωση στη Ρόδο

Η Ρόδος αποτέλεσε φέτος τον τόπο διεξαγωγής της 29ης Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας, με τις εργασίες να φιλοξενούνται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο Gala Dinner της Ακαδημίας απηύθυνε ομιλία ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος τόνισε τη σχέση της τοπικής ιστορίας με τη σημερινή διεθνή συζήτηση για τα θαλάσσια ζητήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι από 30 χώρες, γεγονός που καταδεικνύει το διεθνές κύρος της διοργάνωσης και την ικανότητα της Ρόδου να προσελκύει εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό.

«Φέτος, οι εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας φιλοξενήθηκαν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας μας και αυτό ήταν το ελάχιστο που οφείλαμε να προσφέρουμε σε αυτήν την παγκόσμια γιορτή της επιστημονικής γνώσης…»

Η επιλογή του Διοικητηρίου ως κεντρικού χώρου υπογραμμίζει την εμπλοκή των τοπικών θεσμών στην υποστήριξη επιστημονικών πρωτοβουλιών και ενισχύει τη σύνδεση ακαδημαϊκής δραστηριότητας με την περιφερειακή διοίκηση.

Διεθνής διάσταση: συμμετοχή από 30 χώρες.

συμμετοχή από 30 χώρες. Τοπική στήριξη: φιλοξενία στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

φιλοξενία στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Σύνδεση ιστορίας και γνώσης: αναφορά στον παραδοσιακό ρόλο της Ρόδου στο ναυτικό δίκαιο.

Για την τοπική κοινωνία, η διοργάνωση σημαίνει πολλά επίπεδα ωφελειών: ενίσχυση της επιστημονικής προβολής του νησιού, δυνατότητες για συνεργασίες εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και οικονομική ώθηση σε υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Επιπλέον, τέτοιου είδους συνέδρια μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για μεταγενέστερες δραστηριότητες σχετικές με την επιστήμη της θάλασσας και τη ναυτική νομοθεσία.

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Στην ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε ειδικά το Ινστιτούτο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο του New Hampshire για τη συνεργασία στη διοργάνωση. Η συμβολή αυτών των φορέων αντανακλά τον χαρακτήρα της Ακαδημίας ως πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ διεθνών ακαδημαϊκών κύκλων και τοπικών δομών.

Για τους κατοίκους της Ρόδου, η συνέχιση της φιλοξενίας τέτοιων διεθνών εκδηλώσεων εμπεριέχει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Απαιτείται διαρκής συντονισμός υπηρεσιών ασφάλειας, υποδομών και τουριστικών δομών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή και να μεγιστοποιηθεί το όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η Ακαδημία διατηρεί τη σύνδεση με την ιστορία του νησιού, αναδεικνύοντας την πρόσφατη αλλά και την αρχαία συμβολή της περιοχής στη διαμόρφωση κανόνων για τη θάλασσα, και επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ρόδου να λειτουργεί ως σταυροδρόμι γνώσης για ζητήματα διεθνούς εμβέλειας.