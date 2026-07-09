Επαναλειτουργεί το Τουριστικό Περίπτερο στον Καρφά — σε λειτουργία από 13 Ιουλίου

Ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε την προσωρινή επαναλειτουργία του Τουριστικού Περιπτέρου στον Καρφά για τη θερινή περίοδο 2026, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών και την υποστήριξη του τοπικού τουρισμού.

Τουριστική ενημέρωση σε καθυστέρηση αλλά λειτουργική

Ο Δήμος Χίου, δια του Τμήματος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του Τουριστικού Περιπτέρου – Γραφείου στον Καρφά για τη θερινή περίοδο του 2026. Η υπηρεσία θα ανοίξει στις 13 Ιουλίου και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Η επαναλειτουργία γίνεται με χρονοκαθυστέρηση, καθώς το περίπτερο θα τεθεί σε λειτουργία μεσούσης της τουριστικής περιόδου. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του θεωρείται σημαντική για την άμεση παροχή πληροφόρησης σε επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ώρες λειτουργίας και υπηρεσίες

Περίοδος Ημερομηνίες Ώρες λειτουργίας Καλοκαιρινή σεζόν 2026 13 Ιουλίου – τέλος Αυγούστου Καθημερινά, 10:00 – 14:00

Από το περίπτερο οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθεύονται έντυπο τουριστικό υλικό και να λαμβάνουν πληροφορίες για:

αξιοθέατα και παραδοσιακούς οικισμούς της Χίου,

παραλίες και μουσεία,

πολιτιστικές εκδηλώσεις και τοπικές εμπειρίες,

τις διαθέσιμες δραστηριότητες στο νησί.

Παράλληλα, το Τουριστικό Περίπτερο θα παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες πληροφόρησης που προσφέρει το κεντρικό Τουριστικό Γραφείο του Δήμου Χίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανομή του φόρτου ενημέρωσης σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Τοπικές συνέπειες και πρακτική σημασία

Η λειτουργία του περιπτέρου στον Καρφά έχει άμεση πρακτική σημασία για επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και για επισκέπτες που φτάνουν στην ανατολική παραλία του νησιού. Η ύπαρξη σημείου πληροφόρησης στο ύψος της σεζόν μπορεί να συμβάλλει:

στην καλύτερη κατανομή επισκεπτών σε επιλογές εκτός των κεντρικών τουριστικών σημείων,

στην ενίσχυση μικρών τοπικών επιχειρήσεων που βασίζονται στην ενημέρωση (εκδρομές, εμπειρίες, μουσεία),

στη μείωση της εποχικής πίεσης στο κεντρικό γραφείο του Δήμου.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η παρουσία του περιπτέρου σημαίνει επίσης ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης και διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση επισκεπτών που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή κίνηση και την τοπική εμπορική δραστηριότητα.

Η ανακοίνωση προέρχεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και αφορά αποκλειστικά την περίοδο που ορίζεται στην ανακοίνωση. Κάθε περαιτέρω πληροφορία για πιθανές παρατάσεις ή αλλαγές στο ωράριο θα ανακοινωθεί από την ίδια υπηρεσία.

Σημείωση: Η επαναλειτουργία έρχεται σε χρόνο που πολλοί φορείς και επαγγελματίες της περιοχής ζητούσαν σταθερή παρουσία του Δήμου στον Καρφά για την αποτελεσματικότερη προβολή του νησιού και την υποστήριξη της τουριστικής υποδομής.