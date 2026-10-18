Επίσκεψη υπουργού Περιβάλλοντος στο Ηράκλειο με συναντήσεις για αεροδρόμιο, ΟΦΥΠΕΚΑ και Μουσείο

Σειρά επαφών και εκδηλώσεων στο Ηράκλειο πραγματοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο συνεργασίες για τον νέο αερολιμένα, πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος και την ανανεωμένη έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σειρά επαφών και επισκέψεων με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα είχε στο Ηράκλειο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.

“Σειρά σημαντικών επαφών και παρουσιών σε εκδηλώσεις με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα πραγματοποίησε στο Ηράκλειο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου”

Συναντήσεις και εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο υπουργός συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ευγένιο, σε μια συνάντηση που, όπως αναφέρεται, επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακολούθησε η παρουσία του στην τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τελετή για την παρουσίαση της ανανεωμένης μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Τον κ. Παπασταύρου συνόδευαν στελέχη του υπουργείου, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Γιαννουλάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χατζηνικολάου. Στη συνάντηση μετείχαν επίσης οι βουλευτές Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, μαζί με αντιπροσωπεία μελών της ΔΕΕΠ.

Τι σημαίνουν οι συναντήσεις για το Ηράκλειο

Η παρουσία του υπουργού σε γεγονότα που συνδέονται με το νέο αεροδρόμιο και με τον ΟΦΥΠΕΚΑ υπογραμμίζει την κυβερνητική βαρύτητα στην προώθηση έργων υποδομής και περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Κρήτη. Για την τοπική κοινωνία αυτό μεταφράζεται σε:

πιθανότερη επιτάχυνση συνεργασιών που αφορούν τη διαχείριση και προστασία φυσικών περιοχών, μέσω του ΟΦΥΠΕΚΑ,

συνεχόμενη προβολή και ενίσχυση των υποδομών του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, με επιπτώσεις στην προσβασιμότητα και τον τουρισμό,

ενίσχυση του ρόλου πολιτιστικών φορέων, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στον τοπικό περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χάρτη.

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου σημειώνει επίσης ότι παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του υπουργού σε εστιατόριο της πόλης, όπου συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Η ανακοίνωση τονίζει ότι αυτή η κινητικότητα αναδεικνύει «τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προώθηση σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών στην Κρήτη», με στόχο την ανάπτυξη του νησιού και την ενίσχυση των υποδομών προς όφελος πολιτών και επισκεπτών.

Ενέργεια Τοποθεσία / Φορέας Συνάντηση Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης – ΟΦΥΠΕΚΑ (Καστέλι) Παρουσίαση έκθεσης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Ηράκλειο)

Για τους κατοίκους του Ηρακλείου, οι συγκεκριμένες επαφές αποτελούν ένδειξη ότι οι εθνικές πολιτικές στο πεδίο του περιβάλλοντος και των υποδομών αναγνωρίζουν τις ανάγκες του νησιού. Η ωρίμανση και υλοποίηση των συμφωνιών, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των πρωτοβουλιών, θα κρίνουν τον πραγματικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα επόμενα βήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες θα αφορούν την παρακολούθηση των δεσμεύσεων του μνημονίου και την ενημέρωση για συγκεκριμένα έργα ή μέτρα που θα προκύψουν από τη συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικής προβολής που σχετίζονται με την ανανεωμένη έκθεση του Μουσείου.

Ιφιγένεια Λέκκα

Ανταποκρίτρια, Show Time CY - Ηράκλειο