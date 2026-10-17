430.000€ για δύο οργανωμένους χώρους δασικής αναψυχής στη λίμνη Πλαστήρα

Εντάχθηκε το έργο «Διαμόρφωση Πράσινων Διαδρομών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» προϋπολογισμού 430.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση προβλέπει τη δημιουργία δύο χώρων δασικής αναψυχής σε Μεσενικόλα και Κερασιά, με διαδρομές, χώρο στάθμευσης, ξύλινα κιόσκια, παρατηρητήριο και υποδομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πράσινη παρέμβαση με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Υπογράφηκε η απόφαση ένταξης του έργου «Διαμόρφωση Πράσινων Διαδρομών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, που αφορά τη δημιουργία δύο οργανωμένων χώρων δασικής αναψυχής στην περιοχή. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος – ΟΧΕ Αγράφων και στοχεύει στην ανάδειξη περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και στη διεύρυνση του θεματικού τουρισμού γύρω από τη λίμνη.

Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε διαφορετικά σημεία του δήμου. Στη θέση «Διάσελο» Μεσενικόλα προβλέπεται η διαμόρφωση κεντρικού χώρου αναψυχής, η πλακόστρωση διαδρόμων και μονοπατιών, η δημιουργία χώρου στάθμευσης, καθώς και η τοποθέτηση ξύλινου οικίσκου, πέργκολων, πέτρινης βρύσης, τραπεζοπαγκών και καθιστικών. Στη θέση «Σταυρός» Κερασιάς οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση εισόδων, χώρο στάθμευσης, διαδρομές, υπαίθριους χώρους άθλησης και γευμάτων, καθώς και θέα με παρατηρητήριο.

Στο σχεδιασμό εντάσσονται επίσης σημεία ενημέρωσης, εκπαιδευτικοί χώροι και φυτεύσεις, με στόχο τα νέα σημεία να συνδεθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο πράσινων διαδρομών και να υποστηριχθούν υποδομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολεία δάσους.

«Η νέα πράξη ένταξης του έργου «Πράσινες Διαδρομές» προϋπολογισμού 430.000 € είναι άλλο ένα βήμα στην υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος – ΟΧΕ Αγράφων. ... Τα έργα στοχεύουν στην ενίσχυση υποδομών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς συνδέονται με τα αντίστοιχα Σχολεία Δάσους»

Η δήλωση του δημάρχου υπογραμμίζει τον στόχο για αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες με ενδιαφέρον για πεζοπορία, παρατήρηση, εκπαίδευση σε θέματα φύσης και αστροπαρατήρηση, αφού το πάρκο στο Διάσελο προβλέπεται να συνδεθεί με αντίστοιχες υποδομές αστροπαρατήρησης.

Πρακτικά, οι παρεμβάσεις θα δημιουργήσουν οργανωμένους χώρους όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς διαδρομές και υποδομές αναψυχής. Αυτό σημαίνει:

βελτιωμένη πρόσβαση και στάθμευση σε δημοφιλείς θέσεις της περιοχής,

δημιουργία χώρων για υπαίθριες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα,

ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν το θεματικό τουρισμό (π.χ. αστροπαρατήρηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Για την τοπική οικονομία, η παρέμβαση μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης και δραστηριοτήτων υπαίθρου, ειδικά σε περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας. Τα έργα, αν υλοποιηθούν με πρόνοια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μπορούν να συνδυάσουν την ανάπτυξη με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Υποέργο Θέση Κύριες παρεμβάσεις Υποέργο 1 Διάσελο Μεσενικόλα κεντρικός χώρος αναψυχής, πλακόστρωση, κιόσκι, παρατηρητήριο, στάθμευση Υποέργο 2 Σταυρός Κερασιάς είσοδοι, διαδρομές, χώροι άθλησης, εκπαίδευσης, παρατηρητήριο

Επόμενο βήμα είναι η ωρίμανση και η δημοπράτηση των εργασιών, καθώς και ο συντονισμός με τοπικούς φορείς για την ένταξη των νέων υποδομών σε προγράμματα εκπαίδευσης και δράσεων προβολής. Οι κάτοικοι αναμένεται να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια υλοποίησης όταν εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Η πρωτοβουλία φέρει χαρακτηριστικά μικρής κλίμακας αλλά στοχευμένης ανάπτυξης: συνδυάζει υποδομές αναψυχής με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη βιωσιμότητα του τοπικού τουριστικού προϊόντος.