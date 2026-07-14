Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης

Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας προτείνει προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για μήνυση που έχει καταθέσει επιχειρηματίας από τον Βόλο. Εκκλησία διαφωνιών μεταξύ κομμάτων για τη διαδικασία και καταγγελίες της βουλεύτριας για κακοποιητική συμπεριφορά και παράλειψη παροχής πρακτικών.

Εισαγωγή και τρέχουσα απόφαση

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνταντοπούλου. Η εισήγηση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που έχει καταθέσει ο Αχιλλέας Νταβέλης, επιχειρηματίας από το Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαδικασία, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, υπέρ της άρσης τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας) ψήφισαν κατά. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών» στην ψηφοφορία.

Αναταραχή στη διαδικασία και αιτήματα της Κωνσταντοπούλου

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν προσήλθε στην Επιτροπή. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, καταγγέλλει «άκρως κακοποιητική και πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά» και καλεί τους βουλευτές να απόσχουν από τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την συνεδρίαση και ότι δεν της έχουν χορηγηθεί τα σχετικά πρακτικά παρά το ότι τα έχει ζητήσει από την 9/7/2026.

«Ουδέποτε ενημερώθηκα για τη συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα δεν μου έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά για να ασκήσω τα δικαιώματά μου, μολονότι τα ζητώ από τις 9/7/2026»

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι έχει υποβάλει δύο Αναφορές εναντίον βουλευτών της Ν.Δ., των κ. Γεωργαντά και Υψηλάντη, οι οποίες, κατά την κ. Κωνσταντοπούλου, πρέπει να εξετασθούν προ της εκδίκασης της υπόθεσης που την αφορά. Επισημαίνεται ότι δηλώνει πως τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης δεν έχουν συνταχθεί ή παραδοθεί.

Πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο

Η άρση ασυλίας βουλευτή ενεργοποιεί την αρμόδια κοινοβουλευτική διαδικασία, που στη συνέχεια παραπέμπει την απόφαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διαδικασία έχει πολιτικές επιπτώσεις, καθώς η ψήφος των κομμάτων στην Επιτροπή καταγράφει και ευρύτερα πολιτικά στίγματα. Η αντίθεση από τα περισσότερα κόμματα εκτός της Ν.Δ. δείχνει διαφωνία ως προς τη σκοπιμότητα ή τη νομιμότητα της παρέμβασης στη συγκεκριμένη φάση.

Δεοντολογικές προεκτάσεις και επόμενα βήματα

Τα ζητήματα που εγείρει η καταγγελία για μη παροχή πρακτικών και το αίτημα προηγούμενης κρίσης για τις αναφορές κατά βουλευτών δημιουργούν νομικές και δεοντολογικές ερωτήσεις για τη σειρά και τον τρόπο εξέτασης των υποθέσεων από την Επιτροπή. Το επόμενο στάδιο είναι η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα κριθεί τελικώς εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία της βουλευτού.

Υπόθεση: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από Αχιλλέα Νταβέλη.

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από Αχιλλέα Νταβέλη. Ψηφοφορία Επιτροπής: Υπέρ μόνο βουλευτές Ν.Δ.; υπόλοιπα κόμματα κατά ή παρών.

Υπέρ μόνο βουλευτές Ν.Δ.; υπόλοιπα κόμματα κατά ή παρών. Διεκδικήσεις της κ. Κωνσταντοπούλου: Παρέμβαση για μη παροχή πρακτικών και καταγγελία κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Κόμμα Θέση στην Επιτροπή Νέα Δημοκρατία Υπέρ ΠΑΣΟΚ Κατά ΣΥΡΙΖΑ Κατά ΚΚΕ Κατά ΝΙΚΗ Κατά Πλεύση Ελευθερίας Κατά Ελληνική Λύση Παρών

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο. Η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να λάβει τελική θέση, ενώ οι ισχυρισμοί περί μη παράδοσης των πρακτικών και οι αναφορές για κακοποιητική συμπεριφορά θα καθορίσουν και την ένταση της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη διεξαγωγή της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.