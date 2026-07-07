Ερέτρια: Πυρκαγιά από κροτίδα δίπλα στον κόμβο – πέντε συλλήψεις μετά την κατάσβεση

Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και εθελοντών περιόρισε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στον κεντρικό κόμβο της Ερέτριας. Συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, καθώς η αιτία αποδόθηκε σε ρίψη κροτίδας.

Συναγερμός δίπλα στον κεντρικό κόμβο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην Ερέτρια, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και καλαμιές σε πολύ κοντινή απόσταση από τον κεντρικό κόμβο της πόλης. Η παρουσία καύσιμης ύλης, σε συνδυασμό με τις θερινές συνθήκες, αύξησε τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης, ωστόσο η άμεση αντίδραση των διερχόμενων πολιτών που ειδοποίησαν τις αρχές αποδείχθηκε καθοριστική.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας έσπευσε στο σημείο σε ελάχιστο χρόνο, ενώ συνέδραμαν το Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας (Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) και εθελοντικές ομάδες του Δήμου Ερέτριας. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί, περιορίζοντας εγκαίρως τον κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή και τις υποδομές γύρω από τον κόμβο.

Στοχευμένη προανάκριση – πέντε συλλήψεις

Μετά την κατάσβεση, η έρευνα για τα αίτια οδήγησε σε σαφές συμπέρασμα: η ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης δεν οφειλόταν σε τυχαίο γεγονός ή φυσικό φαινόμενο. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, το περιστατικό συνδέθηκε ευθέως με ρίψη κροτίδας στο συγκεκριμένο σημείο.

«Η φωτιά προκλήθηκε αποκλειστικά από ρίψη κροτίδας στο σημείο»

Με βάση τα ευρήματα, οι αρχές προχώρησαν το πρωί της Τρίτης στον εντοπισμό και τη σύλληψη πέντε ατόμων, εκ των οποίων τρεις ενήλικοι και δύο ανήλικοι. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν στοχευμένων ενεργειών, με στόχο την απόδοση ευθυνών και την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Η επιχειρησιακή εικόνα της επέμβασης

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συντονισμένα δυνάμεις της πυρόσβεσης και της πολιτικής προστασίας του δήμου, με ενισχυτική παρουσία εθελοντών. Η συμπληρωματική δράση επαγγελματιών και εθελοντών αποδείχθηκε καίρια για τον άμεσο περιορισμό του μετώπου, που εκδηλώθηκε κοντά σε σημείο υψηλής κυκλοφορίας.

Φορέας Συμμετοχή Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας Άμεση ανάπτυξη δυνάμεων και κατάσβεση Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. Εθελοντικό όχημα με 4 εθελοντές Εθελοντικές ομάδες Δήμου Ερέτριας Συνδρομή στην περίμετρο και υποστήριξη

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή περιγραφή, το εθελοντικό πυροσβεστικό όχημα προσήλθε επανδρωμένο, ενισχύοντας αποφασιστικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η έγκαιρη σύγκλιση των δυνάμεων συντέλεσε ώστε το συμβάν να μην πάρει έκταση.

Τοπικός αντίκτυπος και ανάγκη πρόληψης

Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο που δημιουργούν επικίνδυνες συμπεριφορές σε περιβάλλον με ξερή βλάστηση, ιδιαίτερα κοντά σε οδικούς κόμβους και κατοικημένες ζώνες. Η συγκεκριμένη φωτιά, αν και αντιμετωπίστηκε γρήγορα, θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την κυκλοφορία και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της Ερέτριας. Η άμεση ειδοποίηση από πολίτες και η στενή συνεργασία επαγγελματικών και εθελοντικών δυνάμεων λειτούργησαν ως κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας.

Οι συλλήψεις αποτυπώνουν την πρόθεση των αρχών να αποδοθούν ευθύνες για πράξεις που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση για την εγρήγορση όλων, ειδικά σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιών, όπου ακόμη και μία κροτίδα μπορεί να πυροδοτήσει επικίνδυνη εστία.

Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι

Άμεση κλήση στις αρχές σε κάθε ένδειξη καπνού ή φλόγας.

Αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα κοντά σε ξερά χόρτα.

Συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες και τήρηση οδηγιών πολιτικής προστασίας.

Η γρήγορη κατάσβεση στην Ερέτρια απέδειξε ότι η τοπική ετοιμότητα και η υπευθυνότητα των πολιτών κάνουν τη διαφορά. Η συνεπής εφαρμογή προληπτικών πρακτικών και η μηδενική ανοχή σε επικίνδυνες ενέργειες αποτελούν τον βασικό άξονα για την προστασία της περιοχής.