Έρευνα στο νοσοκομείο Σερρών μετά από πιθανή ανταλλαγή σορών και ταφή λάθος σώματος

Διαταχθείσα ΕΔΕ και ενδεχόμενες εισαγγελικές ενέργειες μετά την καταγγελία συγγενών που δήλωσαν ότι παρέλαβαν λάθος σορό — τα γεγονότα, ο χρόνος και οι επιπτώσεις για οικογένειες και διαδικασίες.

Διερεύνηση και διοικητικά μέτρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση περιστατικού πιθανής σύγχυσης σορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μετά από καταγγελία συγγενών που αμφισβήτησαν την ταυτότητα της παραδοθείσης σορού. Η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ότι ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου εξετάζει πλέον τις ενέργειες για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Χρονολογική αναδρομή των γεγονότων

Ημερομηνία/Ώρα Γεγονός 6 Ιουλίου 2026, 17:22 Απεβίωσε στην Παθολογική ο 86χρονος Β.Λ. (κάτοικος Σερρών). 6 Ιουλίου 2026, 01:44 (ξημερώματα) Απεβίωσε στην ΜΕΘ ο 79χρονος Ι.Μ. (κάτοικος Ξάνθης). 7 Ιουλίου 2026, 11:00 Οι συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν και ταυτοποίησαν τη σορό. 8 Ιουλίου 2026, απόγευμα Οι οικείοι του Β.Λ. δεν αναγνώρισαν τη σορό κατά την παραλαβή — διαπιστώθηκε το λάθος. 8 Ιουλίου 2026 Η σορός που είχε ταυτιστεί αρχικά με τον Ι.Μ. είχε ήδη ταφεί.

Συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Η περιγραφή του περιστατικού αποτυπώνει προφανή κενά στις διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης νεκρών σωμάτων. Για τις οικογένειες εμπλέκονται σοβαρές συναισθηματικές και τελετουργικές συνέπειες, ενώ από νομικής πλευράς ανοίγονται ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε εισαγγελική παρέμβαση.

Διοικητική διερεύνηση: Η ΕΔΕ θα εξετάσει διαδικασίες, ευθύνες και ενδεχόμενες παραλείψεις.

Η ΕΔΕ θα εξετάσει διαδικασίες, ευθύνες και ενδεχόμενες παραλείψεις. Νομική έκβαση: Ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου έχει αναλάβει να προχωρήσει σε αιτήματα για εισαγγελικές διατάξεις εάν χρειαστεί.

Ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου έχει αναλάβει να προχωρήσει σε αιτήματα για εισαγγελικές διατάξεις εάν χρειαστεί. Επαναταυτοποίηση: Ζητήθηκε από την οικογένεια του Ι.Μ. να επιστρέψει για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νοσοκομείο.

Τι σημαίνει για το κοινό

Για κατοίκους της περιφέρειας, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης πρωτοκόλλων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ειδικά σε περιπτώσεις διακίνησης και παράδοσης σορών. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να εξασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ταυτοποίησης, ώστε να αποφεύγονται τραυματικές εμπειρίες για τις οικογένειες. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει επίσης την αξία της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ νοσοκομείου και συγγενών όταν υπάρχουν αμφιβολίες.

Η υπόθεση έχει γίνει ήδη αντικείμενο ενημέρωσης από το πρακτορείο Ειδήσεων και παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη σχετικά με τα αποτελέσματα της ΕΔΕ ή τυχόν εισαγγελικές ενέργειες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τις δικαστικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ (ανακοινώσεις διοίκησης Γ.Ν. Σερρών)