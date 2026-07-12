Εθελοντικός καθαρισμός στο Δόμιρο Αμφίπολης: οι κάτοικοι καθάρισαν τη βλάστηση

Κάτοικοι και εθελοντές του Δομίρου (Δήμου Αμφίπολης) οργανώθηκαν και προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού σε σημεία του χωριού, βελτιώνοντας την εικόνα της κοινότητας των 66 μόνιμων κατοίκων.

Μαζική συμμετοχή σε παρεμβάσεις καθαρισμού στο Δόμιρο

Σύμφωνα με καταγραφές από τις πρόσφατες εργασίες, οι κάτοικοι του μικρού οικισμού του Δομίρου στον Δήμο Αμφίπολης συνεργάστηκαν και πραγματοποίησαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού σε διάσπαρτα σημεία του χωριού. Η πρωτοβουλία, που έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες, αφορούσε ιδιαίτερα την απομάκρυνση ανεξέλεγκτης βλάστησης σε κοινόχρηστους δρόμους και σημεία που είχαν ανάγκη φροντίδας.

Το χωριό, με μόλις 66 μόνιμους κατοίκους, κινητοποιήθηκε συλλογικά: ηλικιωμένοι και νεότεροι εθελοντές ανέβηκαν στους ανηφορικούς δρόμους και, με εργαλεία και μεθοδικότητα, προχώρησαν σε παρεμβάσεις που έγιναν άμεσα ορατές. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της κοινότητας και την ασφάλεια των οδικών τμημάτων όπου προηγουμένως υπήρχε πυκνή βλάστηση.

«Μόλις ηχήσουν οι καμπάνες, ξεχυνόμαστε στους δρόμους και όλοι μαζί συντονισμένα και μεθοδικά προβαίνουμε στον άρτιο καθαρισμό της ανεξέλεγκτης βλάστησης».

Η συμμετοχή των κατοίκων έδειξε την ικανότητα της τοπικής κοινωνίας να οργανώνει παρεμβάσεις με περιορισμένους πόρους, αλλά υψηλό βαθμό συνεργασίας. Οι εργασίες περιελάμβαναν:

Κλαδέματα και απομάκρυνση θάμνων από την άκρη των δρόμων.

Συλλογή σκουπιδιών και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.

Καλλωπιστικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους και εισόδους του χωριού.

Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων ήταν η άμεση βελτίωση της ορατότητας σε σημεία όπου το πλάτος των δρόμων είχε περιοριστεί λόγω φυτών, πράγμα που έχει πρακτική σημασία για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ιδιαίτερα σε ανηφορικά τμήματα. Επιπλέον, η καθαριότητα βελτιώνει την αισθητική του χώρου και ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας στην κοινότητα.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Δόμιρος, Δήμος Αμφίπολης Μόνιμοι κάτοικοι 66 Κύριες ενέργειες Καθαρισμός βλάστησης, κλάδεμα, συλλογή απορριμμάτων Αποτέλεσμα Βελτίωση ορατότητας και εικόνας του χωριού

Για τους κατοίκους του Δομίρου, τέτοιες δράσεις έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα: ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων, προωθούν την αλληλεγγύη και διευκολύνουν την κοινή φροντίδα του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές κοινότητες με περιορισμένα μέσα μπορούν να επιτύχουν απτά αποτελέσματα μέσα από συντονισμένη συμμετοχή.

Η πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλους οικισμούς της περιοχής: με σωστό προγραμματισμό και συνεργασία μεταξύ κατοίκων, τοπικών συμβουλίων και εθελοντικών ομάδων, οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των κοινόχρηστων χώρων μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά, χωρίς μεγάλα έξοδα.

Οι τοπικές αρχές του Δήμου Αμφίπολης και οι κάτοικοι του Δομίρου έχουν πλέον μπροστά τους την προοπτική να προγραμματίσουν τακτικές δράσεις φροντίδας και προληπτικού καθαρισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης βλάστησης, ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα και να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι για την κοινότητα.