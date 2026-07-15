Σοβαρός ξυλοδαρμός 17χρονης στη Ρόδο: δέκα τραυματισμοί και δίωξη στον 23χρονο σύντροφο

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε μετά από καταγγελία 17χρονης που δέχθηκε πολύωρο ξυλοδαρμό στον Αρχάγγελο. Η ιατροδικαστική κατέγραψε δέκα τραυματικές κακώσεις.

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Αρχάγγελο Ρόδου

Σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία 17χρονης στη Ρόδο, η οποία όπως προκύπτει από την έρευνα δέχθηκε επανειλημμένους χτυπήματα από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε συνολικά δέκα τραυματικές κακώσεις στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα της ανήλικης, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου πέντε μηνών και βρισκόταν στη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπές. Το επεισόδιο που οδήγησε στην καταγγελία ξεκίνησε τη νύχτα της 20ής Ιουνίου όταν, μετά από διασκέδαση σε κατάστημα στον Αρχάγγελο, ο 23χρονος φέρεται να χαστούκισε την 17χρονη μπροστά σε θαμώνες.

Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, μετά την επιστροφή στο σπίτι τους το βράδυ το επεισόδιο κλιμακώθηκε σε πολύωρο ξυλοδαρμό: η νεαρή ανέφερε ότι από περίπου τις 03:30 έως τις 09:00 δέχονταν συνεχείς γροθιές και χαστούκια, ενώ όπως περιγράφεται στη δικογραφία ο κατηγορούμενος κάποια στιγμή χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Η ίδια κατήγγειλε επίσης ότι ο 23χρονος πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και την απείλησε επανειλημμένα, εκφέρoντας απειλές για τη ζωή της.

Ηλικίες: θύμα 17 ετών, κατηγορούμενος 23 ετών.

θύμα 17 ετών, κατηγορούμενος 23 ετών. Διάρκεια σχέσης: περίπου 5 μήνες.

περίπου 5 μήνες. Τοποθεσία περιστατικού: Αρχάγγελος, Ρόδος.

Αρχάγγελος, Ρόδος. Ιατροδικαστική: 10 τραυματικές κακώσεις σε πρόσωπο, κεφάλι και σώμα.

Την παρέμβαση στην κρίσιμη στιγμή φέρεται ότι έκανε συγγενικό πρόσωπο που τους φιλοξενούσε, ο οποίος ακινητοποίησε τον 23χρονο και το επόμενο πρωί οδήγησε τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα. Οι αρχές απέδωσαν στον κατηγορούμενο, υπήκοο Αλβανίας, τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία περιστατικού 20/6 (νυκτερινές ώρες) Διάρκεια ξυλοδαρμού Προκύπτει από 03:30 έως 09:00 Ιατροδικαστικά ευρήματα Δέκα τραυματικές κακώσεις σε πρόσωπο, κεφάλι, σώμα

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης και η σχηματισθείσα δικογραφία θα συνοδεύσει τις περαιτέρω διαδικασίες. Το περιστατικό εγείρει ζητήματα προστασίας ανηλίκων, πρόληψης βίας και ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση από τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν υπάρχουν ενδείξεις κλιμάκωσης βίαιων συμπεριφορών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι Αρχές επισημαίνουν την αναγκαιότητα καταγγελίας σε περιπτώσεις βίας και σημειώνουν ότι η έγκαιρη παρέμβαση τρίτων — όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση — μπορεί να αποσοβήσει περαιτέρω τραυματισμούς και να οδηγήσει στην ενεργοποίηση προστατευτικών και δικαστικών διαδικασιών.