Φοιτητική στέγη στη Λάρισα: ανταγωνιστικά ενοίκια αλλά αυξητική τάση

Αν και η Λάρισα παραμένει φιλική απέναντι στους φοιτητές σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις, τα μισθώματα εμφανίζουν άνοδο και τα ανακαινισμένα ακίνητα ζητούν υψηλότερο αντίτιμο.

Εικόνα αγοράς

Η φοιτητική στέγη στη Λάρισα διατηρείται γενικά προσιτή σε σχέση με άλλες αστικές περιοχές της χώρας, ωστόσο οι τιμές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Τα στοιχεία προέρχονται από δηλώσεις του συμβούλου ακινήτων και πολιτικού μηχανικού Απόστολου Μπέμπη στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» της ΕΡΤ Λάρισας.

Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσιάστηκε, τα ενοίκια για μικρές κατοικίες που απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές κινούνται σε εύρος:

Τύπος κατοικίας Εμβαδόν (τ.μ.) Εύρος ενοικίου (€) Studio / Γκαρσονιέρα έως 35 300 - 400 Δυάρι 45 - 50 350 - 500

Τα νεότερα και ανακαινισμένα ακίνητα, καθώς και αυτά με καλύτερη ενεργειακή απόδοση, «απαιτούν» υψηλότερο μίσθωμα, όπως τόνισε ο ίδιος ο σύμβουλος.

«Τα στούντιο κυμαίνονται περίπου στα 300-400 ευρώ, ενώ για δυάρι τα ποσά ανεβαίνουν στα 350-500 ευρώ»

Τοπικές επιπτώσεις και τάσεις

Η σχετική προσιτότητα της Λάρισας έχει δύο άμεσες συνέπειες για την περιοχή: αφενός προσελκύει φοιτητές που αναζητούν οικονομική κατοικία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αφετέρου διαμορφώνει διαφορετικά κίνητρα για επενδύσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων. Η ανοδική πορεία των μισθωμάτων σημαίνει ότι:

οι νέες προσφορές πιθανόν να στοχεύουν σε βελτιωμένα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα,

οι φοιτητές με περιορισμένο προϋπολογισμό ίσως αναζητήσουν συγκατοίκηση ή κατοικίες εκτός του κέντρου,

οι ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν ανακαινίσεις μπορούν να διεκδικήσουν υψηλότερο μίσθωμα, αλλά και να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην προσφορά.

Τι σημαίνει για φοιτητές και οικογένειες

Για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη προσεκτικότερου σχεδιασμού προϋπολογισμού κατά την αναζήτηση κατοικίας, καθώς και σε έλεγχο των χαρακτηριστικών του ακινήτου (ανακαίνιση, ενεργειακή κατηγορία, αποστάσεις από ιδρύματα και συγκοινωνίες). Παράλληλα, η σχετική φιλικότητα των τιμών σε σύγκριση με άλλες πόλεις παραμένει πλεονέκτημα για τη Λάρισα όσον αφορά την προσέλκυση φοιτητών.

Συμπέρασμα

Η αγορά φοιτητικής στέγης στη Λάρισα είναι σε φάση προσαρμογής: παραμένει πιο προσιτή από πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά οι τάσεις δείχνουν αυξήσεις, ειδικά για ποιοτικά αναβαθμισμένα ακίνητα. Η εξέλιξη αυτή έχει πρακτικό αντίκτυπο στην αναζήτηση κατοικίας και στον σχεδιασμό των προϋπολογισμών των νέων και των οικογενειών τους.