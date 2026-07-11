Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ: εκρήξεις, πυκνοί καπνοί και προειδοποίηση 112

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στο Κιλελέρ για φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με μήνυμα 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω επικίνδυνων καπνών.

Συνοπτική εικόνα του συμβάντος

Σημαντική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο Κιλελέρ, με αποτέλεσμα την εκπομπή πυκνών καπνών και καταγραφές μικρών εκρήξεων εντός του χώρου που καίγεται. Η ένταση του θερμικού φορτίου καθιστά δυσχερή την κατάσβεση και προκάλεσε την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς κατοικημένες ζώνες της περιοχής.

«Να παραμείνουν οι κάτοικοι σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας παράθυρα και πόρτες καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους.»

Επιχειρησιακά δεδομένα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής με ενισχυμένο προσωπικό και μέσα. Σύμφωνα με τις αναφορές, επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα και υδροφόρες από τους ΟΤΑ της περιοχής.

Παράμετρος Αριθμός Πυροσβέστες σε επιχείρηση 37 Οχήματα Π.Σ. 15 Επιπλέον μέσα ΟΤΑ / Περιφέρειας Υδροφόρες, μηχανήματα έργου

Τοπικές επιπτώσεις και οδηγίες για τους κατοίκους

Η έντονη καπνική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα) πρέπει να περιορίσουν την έκθεσή τους και να έχουν στη διάθεσή τους τα φάρμακά τους. Όλοι οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλείστε πόρτες και παράθυρα και μη χρησιμοποιείτε κλιματισμό σε εξωτερική ανακύκλωση αέρα.

Αποφύγετε κυκλοφορία στην πληγείσα ζώνη μέχρι να δοθεί η εντολή ασφαλούς διέλευσης.

Ενημερώστε ευπαλή μέλη της οικογένειας και γείτονες που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε κινητό.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η ταχεία και λεπτομερής διερεύνηση είναι κρίσιμη, δεδομένων των αναφλέξιμων και ενδεχομένως επικίνδυνων υλικών που φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και θα επικαιροποιήσουν το κοινό μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης και την ποιότητα του αέρα. Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και τις ενημερώσεις από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα: πιθανές διακοπές στις μετακινήσεις γύρω από το σημείο, περιορισμένη ορατότητα λόγω καπνού και ενδεχόμενη επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα που χρήζει προσοχής τις επόμενες ώρες.