Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λαγκαδά: εκκενώσεις και μεγάλες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον οικισμό Περιβολάκι Λαγκαδά. Εκκενώσεις με εντολή του 112 και ανάσχεση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια.

Εξαιρετικά αυξημένη κινητοποίηση στο πεδίο

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, πλησίον του αρδευτικού καναλιού και κοντά σε οικισμό του Περιβολακίου. Η πυρκαγιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και εστίες από απορρίμματα, με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο επέκτασης προς κατοικημένες ζώνες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εκτεταμένες επίγειες δυνάμεις και μέσα από αέρα, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό και την προστασία του πληθυσμού.

Πόροι που επιχειρούν

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 65 Οχήματα 20 Ομάδες πεζοπόρων 2 (2η ΕΜΟΔΕ) Αεροπορικά μέσα 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη Υδροφόρες Περιφέρειας Συνεδράμουν στις επιχειρήσεις

Μηνύματα πολιτικής προστασίας και ενέργειες

Το 112 εξέδωσε αρχικά μήνυμα προειδοποίησης προς τους κατοίκους του Περιβολακίου να παραμένουν σε ετοιμότητα. Αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που ζητούσε την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό προς τον Λαγκαδά, καθώς η κατάσταση εξελισσόταν και υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

"Συνιστάται στους κατοίκους του οικισμού Περιβολάκι να παραμείνουν σε ετοιμότητα"

Η τοπική Πολιτική Προστασία και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεργάζονται με τις υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία οικισμών και την αποτροπή εξάπλωσης στη γύρω αγροτική ζώνη.

Διερεύνηση των αιτίων και τοπικές συνέπειες

Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος. Η παρέμβαση του ανακριτικού κλιμακίου υποδεικνύει ότι, έως κάποιο βαθμό, εξετάζεται και η πιθανότητα εμπρησμού ή άλλης δολιοφθοράς, καθώς και η προέλευση των σημείων εκδήλωσης της φωτιάς.

Τοπικά, οι επιπτώσεις για κατοίκους και αγροτικές δραστηριότητες είναι άμεσες: κίνδυνος για οικίες και εγκαταστάσεις, επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα από καύση απορριμμάτων και φυτομάζας, καθώς και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους που οδηγούν στον Λαγκαδά. Οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στην πληγείσα περιοχή.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα αν βρίσκεστε στο Περιβολάκι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του 112 και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την περιοχή της πυρκαγιάς.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση όσο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και καθώς το Ανακριτικό Κλιμάκιο δημοσιοποιήσει ευρήματα για τα αίτια. Η τοπική κοινότητα του Λαγκαδά παρακολουθεί στενά τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι πλήρους κατάσβεσης και ελέγχου του μετώπου.