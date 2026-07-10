Υπό έλεγχο η φωτιά στα Υψώματα Διαβατών — παραμένουν δυνάμεις για πλήρη κατάσβεση

Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο, μετά την επέμβαση 25 πυροσβεστών με μέσα αέρος και εδάφους· έρευνα για τα αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα εμπρησμών.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και στάση των κατοίκων

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών τέθηκε πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο, όπως ανακοίνωσαν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τη φωτιά και διατηρούν μονάδες στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και μέσα αέρος — ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

«Υπο έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης.» — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki)

Έρευνα για τα αίτια

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς. Η προτεραιότητα των αρχών αυτή τη φάση είναι η τεκμηριωμένη διερεύνηση, ώστε να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η εμπλοκή δόλου ή εμπρησμού.

Τοπικές επιπτώσεις και προτάσεις για τους κατοίκους

Αν και δεν υπήρξε μαζική εκκένωση, το γεγονός ότι εστάλη μήνυμα από το 112 υποδεικνύει την ανάγκη επαγρύπνησης στους κατοίκους της περιοχής. Για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και των γύρω κοινοτήτων η σημαντική πληροφορία αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ελέγχετε τις επίσημες ανακοινώσεις από Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία.

Μηστέλνετε εσπευσμένα φωτογραφίες ή βίντεο στις αρχές εκτός εάν σας ζητηθεί — μπορεί να επιβαρύνουν την επικοινωνία.

Για ανάγκες μετακίνησης ακολουθείτε τις τοπικές οδηγίες και αποφύγετε περιττές μετακινήσεις κοντά στην περιοχή.

Στοιχεία επέμβασης

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 25 Επίγειες μονάδες (οχήματα) 10 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής πρέπει να μείνουν σε εγρήγορση για ενδεχόμενες νέες ειδοποιήσεις και να αναμένουν επιπλέον ενημερώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές.