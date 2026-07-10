Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στα Δελέρια: καταστράφηκαν εγκαταστάσεις και περισσότεροι από 80 ζώοι

Φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κτηνοτροφική μονάδα στα Δελέρια Λάρισας προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στις εγκαταστάσεις και τον θάνατο τουλάχιστον 80 κατσικών. Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνεργεία πολιτικής προστασίας.

Συμβάν και άμεση επέμβαση

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026 σε ποιμνιοστάσιο στα Δελέρια του νομού Λάρισας. Η φωτιά, από άγνωστη προς το παρόν αιτία, προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στις εγκαταστάσεις και την καταστροφή αποθηκευμένων ζωοτροφών.

Στο περιστατικό έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση. Παρά την επέμβαση, η φωτιά είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Απολογισμός και συνέπειες

Σύμφωνα με καταγραφές στο χώρο, κατέληξαν τουλάχιστον 80 κατσίκες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα. Επιπλέον, κάηκαν οι αποθηκευμένες ζωοτροφές, στοιχείο που επιβαρύνει άμεσα την οικονομική κατάσταση της μονάδας και τους άμεσους προμηθευτές της.

Ημερομηνία: 9/7/2026

9/7/2026 Τοποθεσία: Δελέρια, νομός Λάρισας

Δελέρια, νομός Λάρισας Ζημιές: Εγκαταστάσεις κατεστραμμένες, αποθηκευμένες ζωοτροφές καμένες

Εγκαταστάσεις κατεστραμμένες, αποθηκευμένες ζωοτροφές καμένες Θύματα: Τουλάχιστον 80 κατσίκες

Τουλάχιστον 80 κατσίκες Αντιμετώπιση: 5 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πυροσβέστες, συνδρομή Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τυρνάβου

Τοπικό πλαίσιο και επιπτώσεις

Η καταστροφή μιας κτηνοτροφικής μονάδας, πέρα από το άμεσο ηθικό πλήγμα, έχει πολλαπλές συνέπειες για την τοπική οικονομία: απώλειες εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη, διαταραχή στην αλυσίδα διάθεσης γάλακτος/κρέατος και αυξημένο κόστος επανεκκίνησης της δραστηριότητας λόγω ανάγκης αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και αποθηκευμένων ζωοτροφών.

Η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου δείχνει την περιφερειακή συνεργασία σε τέτοιου είδους συμβάντα, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα προστασίας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: ορθή αποθήκευση ζωοτροφών, μέτρα ηλεκτρολογικής ασφάλειας και σχέδια έκτακτης διαφυγής για τα ζώα.

Πρακτικές πληροφορίες για κτηνοτρόφους της περιοχής

Για τους επαγγελματίες της περιοχής, χρήσιμες ενέργειες μετά το περιστατικό περιλαμβάνουν:

Άμεση επικοινωνία με ασφαλιστές και καταγραφή ζημιών με φωτογραφίες.

Επικοινωνία με τον Δήμο Τυρνάβου για τυχόν έκτακτη βοήθεια ή συντονισμό αποκατάστασης.

Αξιολόγηση αποθηκευτικού χώρου και σχεδιασμός μειωμένου κινδύνου από ανάφλεξη.

Επόμενα βήματα

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Κάθε νεότερη επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική ή τον Δήμο Τυρνάβου θα καθορίσει και την πορεία των ερευνών και τυχόν μέτρων στήριξης προς τον πληγέντα κλάδο.

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Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αναζητήσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.