Φωτιά σε βαγόνι ακινητοποίησε το τρένο στη Λάρισα — ώρες αναμονής και μεταφορά με λεωφορεία

Πρωινό δρομολόγιο από τη Λάρισα προς την Αθήνα μετατράπηκε σε πολύωρη περιπέτεια για δεκάδες επιβάτες μετά από φωτιά σε βαγόνι. Η αναχώρηση είχε οριστεί για τις 07:30, αλλά οι επιβάτες παρέμειναν καθηλωμένοι στη Λάρισα και τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, με μεγάλο διάστημα αναμονής μέχρι και το απόγευμα.

Πρόβλημα στο πρωινό δρομολόγιο Λάρισα–Αθήνα

Σοβαρά προβλήματα παρουσίασε το πρωινό δρομολόγιο από Λάρισα με προορισμό την Αθήνα την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, όταν σε ένα από τα βαγόνια εκδηλώθηκε φωτιά και το τρένο ακινητοποιήθηκε στη θεσσαλική πρωτεύουσα. Η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 07:30, ωστόσο οι επιβάτες δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν το ταξίδι στην ώρα του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε σε επιβάτες που ήταν ήδη στο τρένο, το πρόβλημα στο βαγόνι επέβαλε τη μεταφορά τους με λεωφορεία. Έως το μεσημέρι οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στον σταθμό και ενημερώθηκαν για την αλλαγή μέσου. Το λεωφορείο που θα τους μετέφερε προς την Αθήνα δεν είχε φτάσει ακόμη στον Σταθμό Λαρίσης έως και τις 16:30, με αποτέλεσμα η συνολική αναμονή και μετακίνηση να ξεπεράσει τις εννέα ώρες σε σχέση με την προβλεπόμενη αναχώρηση.

Από την αναμονή και τις καθυστερήσεις προέκυψε και σημαντική καθυστέρηση άφιξης: οι ταξιδιώτες έφτασαν στον τελικό προορισμό τους περίπου έξι ώρες αργότερα από την αρχικά εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Το επεισόδιο επιβαρύνει τους επιβάτες με απώλεια χρόνου και ενδεχόμενα έξοδα· παράλληλα θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων στις σιδηροδρομικές μεταφορές που περνούν από τη Λάρισα. Για τους κατοίκους της πόλης και τους συχνούς ταξιδιώτες προς την πρωτεύουσα, τέτοιες καθυστερήσεις αναδεικνύουν:

την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας και έγκαιρης ενημέρωσης επιβατών,

τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μέσων (λεωφορεία) σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,

την αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας στα βαγόνια και των διαδικασιών αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι του σιδηροδρομικού φορέα καλούνται να διευκρινίσουν την αιτία του συμβάντος και να ενημερώσουν για τα επόμενα βήματα που θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις.

Χρονοδιάγραμμα του περιστατικού

Ενέργεια Ωρα/Σημείωση Προγραμματισμένη αναχώρηση 07:30 Παραμονή καθηλωμένων επιβατών στον Σταθμό Πρωινές ώρες έως τις 10:30 Απόφαση μετακίνησης με λεωφορεία Ενημέρωση το πρωί/πρωινό διάστημα Επιβεβαίωση μη άφιξης λεωφορείου Έως 16:30 το απόγευμα Συνολική αναμονή/μετακίνηση Περίπου 9 ώρες

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς στο βαγόνι και τυχόν ευθύνες βρίσκεται στο επίκεντρο. Επιβάτες που επλήγησαν από το συμβάν αναζητούν αποζημιώσεις και διευκρινίσεις για τα κριτήρια που οδήγησαν στο μεταφορικό σχέδιο με λεωφορεία. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς η Λάρισα παραμένει κόμβος σε γραμμές με μεγάλη επιβατική κίνηση.

Σημείωση: Οι πληροφορίες προέρχονται από αναφορές τοπικών ΜΜΕ και περιγράφουν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.