Γιατρός καταδικάστηκε για τον θάνατο 14χρονης κατά επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών σε χειρουργό, κρίνοντάς τον ένοχο για τον θάνατο ανήλικης μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Στην απόφαση περιλαμβάνονται και καταδίκες για πλαστογραφία, καθώς και περιορισμοί στην άσκηση της ιατρικής.

Καταδίκη γιατρoύ μετά τον θάνατο ανήλικης σε επέμβαση γαστρικού δακτυλίου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Γιαννιτσών καταδίκασε έναν χειρουργό σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, καθώς τον έκρινε ένοχο για τη συμμετοχή του στον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή κατά τη διάρκεια επέμβασης τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία αποδόθηκαν κακουργηματικής φύσης κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και πλημμεληματικές πράξεις πλαστογραφίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις εν λόγω πράξεις και τον αθώωσε για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου. Στη δίκη δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Στοιχείο Απόφαση / Παράγοντας Ποινή 7 έτη και 3 μήνες κάθειρξη Εγγύηση για αναστολή 10.000 ευρώ Περιορισμοί Απαγόρευση διενέργειας ιατρικών πράξεων / Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για 1 έτος

Η απόφαση περιλαμβάνει επιπλέον ότι η έφεση θα έχει αναστέλλουσα δύναμη για την εκτέλεση της ποινής υπό τους όρους της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης άσκησης ιατρικών πράξεων ενόσω εκκρεμεί η έφεση. Επίσης επιβλήθηκε, ως παρεπόμενη ποινή, απαγόρευση επαγγελματικής άσκησης για ένα έτος.

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι διέπραξε τα αδικήματα που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε παρόμοιες επεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη καταδίκη σε βάρος του συγκεκριμένου χειρουργού: είχε προηγουμένως καταδικαστεί δύο φορές με ποινές φυλάκισης υπό αναστολή σε υποθέσεις που αφορούσαν θανάτους ασθενών μετά από αντίστοιχες επεμβάσεις. Οι δύο προηγούμενες αποφάσεις έχουν πλέον καταστεί αμετάκλητες.

Σύμφωνα με στοιχεία της αναφοράς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης είχε λάβει υπόψη τις προηγούμενες καταδίκες όταν παρέπεμψε τον γιατρό σε δίκη για το περιστατικό της 14χρονης, επιβάλλοντάς του μεταξύ άλλων και τον περιοριστικό όρο να μην συμμετέχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σημασία για το κοινό και επιπτώσεις

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφαλείας και ελέγχου σε χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες, όπως ανήλικοι ασθενείς.

Οι περιοριστικοί όροι και η προσωρινή απαγόρευση άσκησης ιατρικών πράξεων στο πλαίσιο της έφεσης στοχεύουν στην αποτροπή επανάληψης περιστατικών κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Οι αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ευθύνης και της πειθαρχικής μεταχείρισης του γιατρού από τις αρμόδιες αρχές.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους ασθενείς, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση διαδικασιών συναίνεσης, διαφάνειας σε χειρουργικές επεμβάσεις και έγκαιρο έλεγχο των περιστατικών με ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Η δικαστική απόφαση σηματοδοτεί επίσης ότι το νομικό πλαίσιο παρεμβαίνει όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επαγγελματικής αμέλειας.

Πηγή της είδησης: ΑΠΕ-ΜΠΕ.