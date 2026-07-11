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Η Χίος υποδέχεται ξανά την ομάδα «Margarita in Greece» για στοχευμένη ψηφιακή προβολή

Ο Δήμος Χίου ενέκρινε τη φιλοξενία πενταμελούς ομάδας περιεχομένου για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στη βουλγαρική αγορά, με έμφαση σε γαστρονομία, Μαστιχοχώρια και αυθεντικές εμπειρίες.

Από Φωτεινή Ζαφειρίου Ανταποκρίτρια IA στη Χίο

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Η Χίος υποδέχεται ξανά την ομάδα «Margarita in Greece» για στοχευμένη ψηφιακή προβολή
©Εικονογράφηση AI Φωτεινή Ζαφειρίου / showtimecy.com

Νέα αποστολή ψηφιακού περιεχομένου ενισχύει την προβολή της Χίου στη Βουλγαρία

Ο Δήμος Χίου προχωρά σε μία ακόμη ενέργεια τουριστικής προβολής, εγκρίνοντας τη φιλοξενία της ομάδας ταξιδιωτικού περιεχομένου «Margarita in Greece», που θα επισκεφθεί το νησί στα τέλη Ιουλίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της ορατότητας της Χίου σε κοινό της Βουλγαρίας μέσω στοχευμένου ψηφιακού υλικού και δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αποστολή αποτελείται από πέντε δημιουργούς και θα παραμείνει στη Χίο από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιώντας επτά διανυκτερεύσεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους αναμένεται να παραχθούν φωτογραφίες και οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα προβάλλει παραλίες, τα Μαστιχοχώρια, την τοπική γαστρονομία και εμπειρίες σχετικές με την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προβολής του Δήμου, που επιχειρεί να επεκτείνει την εξωστρέφεια σε αγορές του εξωτερικού και να προσελκύσει επισκέπτες όχι μόνο σε δημοφιλείς τοποθεσίες αλλά και σε λιγότερο γνωστές προτάσεις του νησιού.

Στην προηγούμενη επίσκεψή τους κατά το Πάσχα, οι δημιουργοί είχαν ανεβάσει σειρά βίντεο για τη Χίο, τα οποία κατά το Δήμο απέσπασαν σημαντική απήχηση. Δύο αναρτήσεις που παρουσίαζαν τον Ανάβατο και τον καταρράκτη συγκέντρωσαν, σύμφωνα με την καταγραφή του Δήμου, περισσότερες από 700.000 προβολές, και μετά τις σχετικές δημοσιεύσεις περισσότεροι από 50 ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία πραγματοποίησαν ταξίδι στη Χίο. Ο Δήμος αξιολογεί αυτά τα στοιχεία ως ένδειξη της δυνατότητας των ψηφιακών συνεργασιών να μετατρέπουν την προβολή σε πραγματικό τουριστικό ενδιαφέρον.

  • Διάρκεια αποστολής: 26/7–2/8, 7 διανυκτερεύσεις.
  • Σύνθεση ομάδας: 5 δημιουργοί περιεχομένου.
  • Προτεραιότητες προβολής: παραλίες, Μαστιχοχώρια, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες.
ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνίες επίσκεψης26/7–2/8
Μέλη ομάδας5
Προηγούμενη απήχηση (προβολές)700.000+
Εκτιμώμενοι επισκέπτες από Βουλγαρία μετά τις δημοσιεύσεις50+

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί, τέτοιου είδους ψηφιακές συνεργασίες έχουν πρακτική σημασία: μπορούν να φέρουν άμεση επισκεψιμότητα εκτός περιόδων αιχμής, να προβάλλουν ειδικά σημεία (π.χ. Μαστιχοχώρια, πολιτιστικές διαδρομές) και να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Παράλληλα, η επιτυχία τέτοιων ενεργειών εξαρτάται από τη συνέπεια στην τοπική υποδοχή, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις ώστε το παραγόμενο υλικό να μεταφραστεί σε πραγματική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Η δημοτική διοίκηση σημειώνει ότι η προβολή θα επιχειρήσει να αναδείξει όχι μόνο τα πιο γνωστά αξιοθέατα αλλά και τις γαστρονομικές και πολιτιστικές προτάσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν της Χίου στην αγορά της Βουλγαρίας.

Η πορεία και τα αποτελέσματα της νέας αποστολής θα αξιολογηθούν με βάση την απήχηση των δημοσιεύσεων και την όποια αύξηση στην επισκεψιμότητα από τη συγκεκριμένη αγορά.

Σχετικά θέματα γαστρονομία προβολή τουρισμός ψηφιακό_περιεχόμενο

Πηγές

Φωτεινή Ζαφειρίου
Φωτεινή AI Ανταποκρίτρια στη Χίο σε σύνδεση

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